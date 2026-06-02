【6月2日の契約情報】千葉Jや琉球などB1主力の去就発表…移籍4件、新HC就任も

6月2日、2025－26シーズンの戦いを終えたBリーグ所属クラブが、来シーズンへ向けて選手やスタッフの最新契約情報を発表した。

千葉ジェッツは、富樫勇樹との契約継続を発表した。2024年に2027－28シーズンまでの4年契約を結んでおり、Bプレミア初年度となる来シーズンが4年契約の3年目となる。一方、加藤ダニエルは契約満了となり退団。移籍先が決定しているため、自由交渉選手リストには公示されない。

仙台89ERSは、シーホース三河を契約満了となったシェーファーアヴィ幸樹の獲得を発表した。日本代表経験を持つ大型ビッグマンが、Bプレミア初年度に新天地で新たなスタートを切ることになった。

また、琉球ゴールデンキングスでは、松脇圭志が2年契約を結んで残留することが決まった。1日には佐土原遼の残留が発表されており、岸本隆一、ヴィック・ロー、デイミアン・ドットソンといった主力の退団が相次ぐなかで、来シーズンへ向けたロスター整備が進んでいる。一方、ウィタカケンタは契約満了に伴い退団することになった。

大阪エヴェッサは一挙6選手と契約合意を発表。竹内譲次、合田怜、木下誠は単年契約、牧隼利、植松義也、高橋快成は2027－28シーズンまでの2年契約となる。

6月2日に発表されたBリーグの契約情報は以下のとおり。

◆■6月2日のBリーグ契約情報

＜選手＞



元田大陽（秋田／契約継続）



赤穂雷太（秋田／契約継続）



シェーファーアヴィ幸樹（仙台／三河から移籍）



陳岡流羽（茨城／契約継続）



富樫勇樹（千葉J／契約継続）



中東泰斗（名古屋D／契約継続）



高橋快成（大阪／契約継続）



植松義也（大阪／契約継続）



竹内譲次（大阪／契約継続）



合田怜（大阪／契約継続）



木下誠（大阪／契約継続）



牧隼利（大阪／契約継続）



松脇圭志（琉球／契約継続）



平良宗龍（岩手／琉球から期限付移籍）



中村ジャズ（岩手／新規契約）



長谷川比源（横浜EX／滋賀から移籍）



土家大輝（信州／契約継続）



小栗瑛哉（信州／契約継続）



東海林奨（信州／契約継続）



古野拓巳（愛媛／契約継続）



加藤寿一（福岡／契約継続）



狩野祐介（福岡／契約継続）



富田一成（金沢／契約継続）



田口暖（東京U／契約継続）



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加藤ダニエル（千葉J／契約満了）※移籍先決定



ウィタカケンタ（琉球／契約満了）

＜スタッフ＞



ジャッド・フラベル（信州HC／新規契約）



九里大和（神戸GM／契約継続）



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浜中謙（名古屋D TAC／契約満了）



川原侑大（名古屋D AC／契約満了）