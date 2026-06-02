千葉Jの加藤ダニエルが契約満了で移籍…シュート力備える次世代ビッグマン「成長することができました」

6月2日、千葉ジェッツは、加藤ダニエルが2025－26シーズン限りで契約満了となり、退団することを発表した。なお、すでに移籍先クラブが決定しているため、自由交渉選手リストには公示されず、後日移籍先クラブから発表される。

京都府出身で21歳の加藤は、204センチ115キロのセンター兼パワーフォワード。17歳からバスケットボールを始め、クラブチーム「Tokyo Samurai」でのプレーを経てアメリカの高校へ留学した。その後、全米短期大学体育協会（NJCAA）所属のハーフォード・コミュニティ大学へ進学した経歴を持つ。

2025年8月に特別指定選手として千葉Jへ加入し、2025－26シーズンにBリーグデビューを果たした。12月21日の京都ハンナリーズ戦では、持ち前のシュート力を生かしてキャリア初の3ポイントシュートを成功させ、ベンチとアリーナを大いに沸かせた。今シーズンはB1リーグ戦6試合に出場し、1試合平均1.0得点、0.2リバウンド、0.2ブロックを記録した。

クラブは加藤について、「高校から始めたバスケットボールでプロとしてデビューし、多くの人に夢と希望を与えてくれました。人一倍優しく、関西弁で場を和ませてくれた加藤選手へ感謝の気持ちとともにさらなる飛躍を祈念いたします」とコメントした。

今回の発表に際し、加藤はクラブ公式サイトを通じて、ファンへ次のようにメッセージを送った。

「ファンの皆さまへ。このクラブで過ごした時間のなかで、皆さまからいただいた温かいご声援に心より感謝申し上げます。このチーム、そしてこの地域を代表してプレーできたことは、私にとって本当に素晴らしい経験であり、大変光栄でした。チームメート、コーチ、フロントスタッフ、そしてクラブに関わるすべてのスタッフの皆さまにも感謝しています。皆さまのおかげで、私はコート内外で成長することができました。ここで築いた関係や思い出は、これからのキャリアにおいてもずっと大切にしていきます。

そして何より、ファンの皆さまに感謝しています。ホームゲームでもアウェーゲームでも、また温かいメッセージを通しても、皆さまの情熱、エネルギー、そしてサポートを常に感じていました。コートに立つたびに皆さまの応援は大きな力になっており、心から感謝しています。このクラブでの時間は終わりを迎えることになりましたが、このユニフォームを着て、この組織を代表できたことに、これからもずっと感謝し続けます。ここで得た経験、友情、そして学びは、選手としてだけでなく、一人の人間としての自分を成長させてくれました。

ここでの旅路を支えてくださったすべての皆さま、本当にありがとうございました。このクラブで過ごした時間を、これからも大きな感謝と誇りを持って振り返りたいと思います。クラブ、チームメイト、そしてファンの皆さまの今後のさらなる成功を心より願っています。本当にありがとうございました」





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