エミライ、AurenderとFerrum Audio製品を値上げ。7月1日受注分から
Aurender「A20」
エミライは、AurenderとFerrum Audioブランドの製品について、7月1日から出荷価格を改定する。「継続的に進む円安傾向及び本国における製造コストの上昇による製品価格の値上げに際し、仕入れコスト上昇分の吸収が極めて困難となっている」と理由を説明している。
各ブランドの価格改定対象製品は以下のとおり。なおFerrum Audioの製品はいずれもオープンプライスだが、平均約11％の値上げとなる。
Aurender製品名 改定前 改定後 AP20 3,960,000円 4,180,000円 N50 6,270,000円 7,150,000円 N30SA 4,400,000円 5,390,000円 N20 2,200,000円 2,640,000円 A30 3,410,000円 3,960,000円 A1000 599,500円 699,600円 ACS10 1,100,000円 1,232,000円 ACS100 594,000円 660,000円 NH10 726,000円 781,000円 N50 MSB Pro ISL Module 264,000円 286,000円
Ferrum Audio HYPSOS HYPSOS Dual Output WANDRA HP WANDRA Cable 5.5x2.1mm 50cm Cable 5.5x2.5mm 50cm Cable 5.5x2.1mm 100cm Cable 5.5x2.5mm 100cm FPL (Ferrum Power Link) cable 100cm Cable MicroUSB 100cm Ferrum Power Splitter