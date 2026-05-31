◆Ｗ杯壮行試合 日本１―０アイスランド（３１日・ＭＵＦＧ国立）

北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表は、開幕前の国内最後の一戦となる壮行試合でアイスランド代表に１―０で勝利した。日本サッカー協会の宮本恒靖会長は「試合の時間が必要な選手にはそういう時間もあった。コンビ、ポジションの確認、例えば瀬古選手のところを確認できたのはよかった」と振り返った。

宮本会長はＤＦ吉田麻也についても言及。吉田は前半１４分にＤＦ伊藤と途中交代する際、両チームの選手たちがつくった花道をくぐり、スタンドからの万雷の拍手で送り出された。「彼自身が長く代表チームでしっかりとキャリアを積んで貢献してくれたのも大きかった。日本に今までなかったが、欧州ではああいうのはあるので、日本にもそういう文化が今後定着していく１つきっかけになれば」と、今後の実施にも意欲を示した。

吉田は２２年カタールＷ杯では主将を務めるなど、長年日本代表の最終ラインを支えた。Ａ代表通算出場数はこの試合で１２７試合に到達した。現役時代は吉田と同じセンターバックで、主将も務めた宮本会長は「今日のパフォーマンスを見てもやはり麻也っぽいというか、はね返すところとか、しっかり作るところは存分に見せてくれた」と評価。「若い時から、最初は（１１年の）アジア杯（準々決勝カタール戦）で退場したりしながら、代表でやっていくにつれて成熟していった。そういったところがまた次の世代に継承されてるところもある。そういう意味では、今日ここにいてくれる、今大会準備のところに彼がいてくれるっていうのは日本のサッカーにとって大きい」と、吉田が歩んできた道のりへのリスペクトを示しながら、感謝した。