嵐のラストライブ開演→ちょうど相葉雅紀の番組放送で内容話題 流れた楽曲＆捨てられないものトークで感動
5人組グループ・嵐の相葉雅紀が、5月31日放送のテレビ朝日系バラエティー『相葉マナブ』（毎週日曜 後6：00）に出演し、関心を集めた。
【写真】うれしそうに新玉ねぎを味見する相葉雅紀
嵐はきょう5月31日、東京ドームで『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』最終公演を行う。その開演時間とちょうど同じ午後6時に『相葉マナブ』の放送が始まった。
神奈川・横浜市保土ヶ谷区で、相葉が小峠英二（バイきんぐ）と澤部佑（ハライチ）とともに、今が旬の「新玉ねぎ」の絶品料理を学んだ。いつも通り、仲良しの3人の姿だった。
その背景に流れたのは、嵐の楽曲の数々だった。Xでは「今日の相葉マナブはみんな嵐の曲じゃね」「そういえば、今日のBGMは全て嵐の曲？」「相葉マナブ嵐の曲めっちゃ流れてる」「相葉マナブながしながら、生配信みております」などと感動の声が多数。
また、番組では「どうしても捨てられないもの」をトーク。「皆で、嵐で買った、もらったものとか」と向けられた相葉は、「リーダーに描いてもらった絵は、それは捨てられないね。最低限じゃない。当たり前というか」とにこやかに応えた。そして最後は「また次回お会いしましょう」と呼びかけた。
TVerで見逃し配信を実施。
【写真】うれしそうに新玉ねぎを味見する相葉雅紀
嵐はきょう5月31日、東京ドームで『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』最終公演を行う。その開演時間とちょうど同じ午後6時に『相葉マナブ』の放送が始まった。
神奈川・横浜市保土ヶ谷区で、相葉が小峠英二（バイきんぐ）と澤部佑（ハライチ）とともに、今が旬の「新玉ねぎ」の絶品料理を学んだ。いつも通り、仲良しの3人の姿だった。
また、番組では「どうしても捨てられないもの」をトーク。「皆で、嵐で買った、もらったものとか」と向けられた相葉は、「リーダーに描いてもらった絵は、それは捨てられないね。最低限じゃない。当たり前というか」とにこやかに応えた。そして最後は「また次回お会いしましょう」と呼びかけた。
TVerで見逃し配信を実施。