レイニが5月31日にTOKYO FM主催イベント＜CC (Cultual×Crossroads)＞へ出演し、フルバンドセットで観客を魅了した。

レイニによるフルバンドセットライブは1月に開催された初ワンマンライブ以来。また、＜CC (Cultual×Crossroads)＞のMC中で、本人の口から6月24日に新曲「Girl’s Whispers(Reprise of orbit-3)」を配信リリースすることも発表された。

「Girl’s Whispers(Reprise of orbit-3)」はTAARによるサウンドプロデュースで、2001年にm-floがリリースしたシングル「orbit-3」を大胆にサンプリングしたダンスナンバー。作詞をレイニとおかもとえみ、作曲をTaku Inoueが手掛けている。レイニは「自分の中でもとても新しく、チャレンジングなダンス曲になったので早く聴いてほしい、7月のワンマンライブで初披露する予定なのでぜひ遊びに来てください」と語った。

また、このタイミングにて楽曲ジャケットと新アーティスト写真も公開となった。

■「Girl’s Whispers(Reprise of orbit-3)」

2026年6月24日配信リリース

■＜レイニ 1st.ワンマンライブ “Summer of ’26″＞

2026年7月25日(土) 渋谷CLUB QUATTRO

17:00開場 / 18:00開演 チケット代：オールスタンディング ￥5,500（税込）※入場整理番号付き

※入場時にドリンク代別途必要

※4歳未満入場無料

お問い合せ：ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/ 〇一般発売受付中

受付URL：https://eplus.jp/reini/