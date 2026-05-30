美容家で元女優の君島十和子さんが60歳の誕生日を迎えた30日、自身のインスタグラムで真紅のワンピース姿を公開した。

「今日5月30日に60歳の誕生日を迎えました。アラ還トワコはおかげさまで『還暦トワコ』に！」と還暦を迎えたことを伝え、真っ赤なワンピース姿でほほ笑むショットを投稿。

「atelier KEISUZUKI」のワンピースと明かし、「数年前からこの1着に憧れて、4月に伊勢丹新宿店でオーダーしました」と説明。「『ミカドシルク』というハリと光沢のあるしっとりとした生地をたっぷり使用してタイト＆フレアのクラシックなデザイン。肩線の縫い合わせ方やフレアの生地の取り方、背中のラインなどが斬新でデザイナーである鈴木圭さんのセンスと技術が盛り込まれ、長時間着用しても全く疲れず、どの角度から見ても、どの様に動いても美しいラインを沢山の方からお褒め頂きました」とつづった。

「atelier KEISUZUKI」創業者でデザイナーの鈴木圭氏は4年前から骨の希少がんと闘い、今月11日に48歳で亡くなった。君島さんは「鈴木先生、お空からご覧頂けてるでしょうか…」と追悼のメッセージ。

そして「60代、もっともっと自由に自分らしく、軽やかに発信していきます」と意気込みを記し、「これからも宜しくお願い致します」とメッセージを結んだ。

フォロワーからは「お誕生日おめでとうございます」と祝福の声が続々と届き、「真っ赤なドレス素敵すぎます」「十和子さんは永遠に憧れです」「美しさが倍増しています」「同世代の希望の星です ずっと輝き続けていてください」「日本一美しい60歳 永遠の憧れです」などのコメントが寄せられた。