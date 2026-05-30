中村橋之助＆能條愛未、「家内」「主人」呼びに照れ 幸せいっぱい披露宴前に会見
歌舞伎俳優・中村橋之助（30）と元乃木坂46で俳優の能條愛未（31）が30日、東京・ホテルニューオータニでの披露宴前に囲み取材を実施した。袴と白無垢で現れた2人はホテル内で無事神前式を終え、幸せいっぱいの姿を披露。報道陣から妻の花嫁姿について聞かれた橋之助は「いやぁ…きれいですね…」と照れ笑い。「もっと言ってよ！」と能條から要望される仲睦まじい姿を見せた。
【写真】仲睦まじく笑いあう橋之助＆能條愛未
橋之助は「僕の方が緊張していました」と式を振り返ると能條から「手が震えていたよね？（笑）」とツッコミ。「父、母をはじめ親戚や家族に見守られて実感しました。愛未が白無垢を着て神様の前で三々九度をしたことで、今まで見ていた側の景色だったので幸せを実感しました」と感慨深げ。能條も「これから成駒屋に入って、覚悟を持ってやっていかないといけないと覚悟が決まりました」と背筋を正した。
能條の梨園の妻としてのデビューは6月からになるそうで橋之助は「家内はすごく不器用。でも一生懸命なところが魅力。母もそういうところが似ている。そういう意味では心配していません」と信頼。さらに「“家内”とずっと呼ぶのが夢だった。ことあるごとに“家内”と言っています」と喜び、能條も「主人」と紹介。普段は本名の「国ちゃん」呼びだそうだが「しっかりここでは主人と言わせていただきます」とはにかんだ。
写真撮影では指輪を見せるポーズをとり続けることで、橋之助が能條の手の疲れを気にする優しさを見せるなどほほえましい一幕も。改めて能條は「わからないことばかりで心がくじけそうになることもあったりしたのですが、そんなときも優しくあたたかくお父さんのように…優しく包んでくれるので橋之助さんと結婚してよかったなと思います」としみじみと噛みしめる。
橋之助も「僕はなにより愛未が奥さんに来てくれて成駒屋に嫁いでくれて、これがパワーになっている。ここからは橋之助家2人で頑張らないといけない。僕が銭湯を走ることが愛未にとっても成駒屋にとっても大事。橋之助家の長として改めて進んでいきたいと覚悟がまとまってきた」と門出の日に気持ちを新たにしていた。
能條と橋之助の出会いはミュージカル・ゴシック『ポーの一族』（2021年）で夫婦を演じたことで、4年半の交際を経て昨年11月に婚約。今年3月に入籍した。
披露宴には約1000人が参列。橋之助側からは片岡仁左衛門、中村梅玉、中村獅童、片岡愛之助をはじめとする歌舞伎俳優や、高橋英樹、大竹しのぶら俳優、高橋由伸らスポーツ界からも多数の出席者が。さらに能條側からも西野七瀬ら元乃木坂メンバーの姿もあり、豪華な面々が祝福した。司会は古谷敏郎アナウンサー（NHK）、能條の乃木坂時代の同期斎藤ちはるアナウンサー（テレビ朝日）、橋之助とは同じ青山学院出身である斉藤佑太アナウンサー（山形テレビ）が務めた。
【写真】仲睦まじく笑いあう橋之助＆能條愛未
橋之助は「僕の方が緊張していました」と式を振り返ると能條から「手が震えていたよね？（笑）」とツッコミ。「父、母をはじめ親戚や家族に見守られて実感しました。愛未が白無垢を着て神様の前で三々九度をしたことで、今まで見ていた側の景色だったので幸せを実感しました」と感慨深げ。能條も「これから成駒屋に入って、覚悟を持ってやっていかないといけないと覚悟が決まりました」と背筋を正した。
写真撮影では指輪を見せるポーズをとり続けることで、橋之助が能條の手の疲れを気にする優しさを見せるなどほほえましい一幕も。改めて能條は「わからないことばかりで心がくじけそうになることもあったりしたのですが、そんなときも優しくあたたかくお父さんのように…優しく包んでくれるので橋之助さんと結婚してよかったなと思います」としみじみと噛みしめる。
橋之助も「僕はなにより愛未が奥さんに来てくれて成駒屋に嫁いでくれて、これがパワーになっている。ここからは橋之助家2人で頑張らないといけない。僕が銭湯を走ることが愛未にとっても成駒屋にとっても大事。橋之助家の長として改めて進んでいきたいと覚悟がまとまってきた」と門出の日に気持ちを新たにしていた。
能條と橋之助の出会いはミュージカル・ゴシック『ポーの一族』（2021年）で夫婦を演じたことで、4年半の交際を経て昨年11月に婚約。今年3月に入籍した。
披露宴には約1000人が参列。橋之助側からは片岡仁左衛門、中村梅玉、中村獅童、片岡愛之助をはじめとする歌舞伎俳優や、高橋英樹、大竹しのぶら俳優、高橋由伸らスポーツ界からも多数の出席者が。さらに能條側からも西野七瀬ら元乃木坂メンバーの姿もあり、豪華な面々が祝福した。司会は古谷敏郎アナウンサー（NHK）、能條の乃木坂時代の同期斎藤ちはるアナウンサー（テレビ朝日）、橋之助とは同じ青山学院出身である斉藤佑太アナウンサー（山形テレビ）が務めた。