人気動画クリエイター・流那さんがプロデュースするランジェリーブランド「Lulumerry（ルルメリー）」が、半年に一度のスペシャルセール「HALF YEAR FINAL FAIR」をスタートしました。ランジェリーやルームウェア、小物まで幅広くラインナップし、対象商品は最大60％OFF。毎日をちょっと心地よくしてくれる、お気に入りに出会えるチャンスです。



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fast stepが展開する「Lulumerry」で開催される「HALF YEAR FINAL FAIR」は、今すぐ使いたい人気アイテムがお得にそろう期間限定イベント。開催期間は2026年6月10日午後4時まで。対象はランジェリー、ルームウェア、小物など幅広く、最大60％OFFのスペシャル価格に。



“かわいい”も“ときめき”も大切にしたい女性に向けて誕生したLulumerryらしく、フェミニンなデザインの中に大人っぽさを感じるアイテムがそろいます。日常使いしやすく、気分まで明るくしてくれるコレクションは、自分へのご褒美にもぴったりです。



フェア対象の人気アイテムを一部紹介

「ベロアリボンレース 盛りもっと ブラジャー&ショーツ」（フェア限定価格 5060円→3036円）は、繊細なアイラッシュレースが夏らしい抜け感を演出する、爽やかなサックス×グレー配色のランジェリー。ベロアリボンやシルバーの蝶チャームが上品な大人かわいい1着で、胸元のクロスコードが美シルエットをかなえます。



「フラワープリントリブ 盛りもっと ブラジャー&ショーツ」（フェア限定価格 5060円→3036円）は、小さな薔薇プリントと波型レース、女の子らしいコーラルピンクがデートにぴったりなランジェリー。U字ワイヤーと厚手パッドでふっくらデコルテをメイクし、フロントのホールデザインでさりげない色っぽさを演出します。



【流那さん】

SNS総フォロワー数450万人を超える人気クリエイター。等身大の自分を発信し、Z世代から高い人気を誇る。2019年3月より「ばんばんざい」として活動し、2024年12月に卒業。ランジェリーブランド「Lulumerry（ルルメリー）」のプロデューサーも務め、可愛らしく魅力的なデザインのランジェリーを中心に、ライフスタイルアイテムを展開。



「タックシャツ 盛りもっと ブラジャー&ショーツ」（フェア限定価格 5060円→3036円）は、シャツブラウス風のデザインを落とし込んだ、アイボリーレースが涼しげで上品なランジェリー。L字ワイヤーと厚手パッドが横からバストを寄せてくっきり谷間をメイクし、透け感のあるチュールが抜け感を演出します。



「ソフトリブワンマイル ルームウェア 3点セット」（フェア限定価格 12100円→6050円）は、カーディガン、カップ付きタンクトップ、ショートパンツのブラウンカラーのセット。ふんわり軽いリブ素材で着心地が良く、タンクトップは自然なバストメイクが可能。おうち時間からワンマイルまで幅広く活躍します。



「ボディケアクリーム」（フェア限定価格 2860円→1144円）は、流那さん監修による“いい女がつける香り”をテーマにした完全オリジナルのボディクリーム。艶っぽく華やかな香りが広がり、夏でもベタつかずしっとり滑らかな肌へ導きます。くすみピンクの蝶々パッケージもポイントです。