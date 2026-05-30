「ドジャース４−２フィリーズ」（２９日、ロサンゼルス）

ドジャースが一発攻勢でフィリーズを下し、今季最長の６連勝。大谷翔平投手は「１番・ＤＨ」で先発出場し、三回の第２打席で６年連続８度目の２桁本塁打到達となる１０号ソロを放った。ＭＬＢ通算７００打点にも到達し、４打数３安打１打点で１０試合ぶりの３安打をマークした。

試合後、ロバーツ監督は理想のスイングに近づいているか？の問いに「そう思う」とキッパリ。五回の第３打席ではしっかりとカウントを作り、追い込まれて以降も粘って中前へ運んだ。

「五回の打席でもしっかりボールを見てスイングできていたし、３−２からのバックドアのカーブをセンター方向へライナーではじき返した。ああいう打球が出るときは、ロックインしている証拠だ」と分析した指揮官。１０号についても「最初の本塁打も完璧にとらえたわけではないと思うが、それでも下からすくいあげてスタンドまで運んだ」と評した。

そして八回の第４打席では左腕の１５３キロツーシームをコンパクトに捉えて中前へ。「左投手に対してもセンター返しで強い当たりのヒットを打った。いい兆しだ」と目を細めていた。今季最長の６連勝。ソロ４発で攻略し「ウィーラーはリーグでも屈指の投手。そう簡単にホームランを打たれるタイプじゃない。でもきょうはうちが４度のいいスイングをして、ロボ（ロブレスキー）が素晴らしい投球をしてくれた。それだけで十分だった」とご満悦だった。