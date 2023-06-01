【ミラーペイント】 5月30日発売 価格：2,200円 【ミラーペイント専用プライマー】 5月30日発売 価格：990円

「ミラーペイント」

タミヤは、塗料「ミラーペイント」を5月30日に発売する。価格は2,200円。

本商品は、鏡面のような非常に強い輝きが特徴のインジウム（銀色の金属）を使用した特殊塗料。色調はメッキパーツよりもやや落ち着いた暗めのクローム調に仕上がる。塗膜が強くマスキングが可能で、エアーブラシでの吹き付けはもちろん、筆塗りにも対応している。美しいメッキ調の仕上がりを得るには塗装に関する基本的な技術が必要なため、塗装作業に慣れた上級者向けの製品となっている。10ml丸ビン入り。

また、「ミラーペイント」専用のプライマーも同日より発売される。価格は990円。「ミラーペイント」を塗装する前に、この専用プライマーをエアーブラシで吹き付けることで、最高の仕上がりを実現する。スチロール樹脂、ABS樹脂に使用可能。23ml丸ビン入り。

【ミラーペイント専用プライマー】【TAMIYA MIRROR PAINT【メッキ調塗装】 タミヤ「ミラーペイント」で鏡面仕上げ 【塗膜が強い】】

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※発売日は流通により前後する場合があります。

※「ミラーペイント」は特殊塗料で他の塗料を下地にすると鏡面のような仕上がりになりません。必ず「ミラーペイント専用プライマー」とセットでお使いください。