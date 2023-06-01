【HI-METAL R ブルーティッシュドッグ】 2026年10月発送予定 価格：22,000円 プレミアムバンダイ販売商品

「装甲騎兵ボトムズ」の「ウド編」に登場するPS（パーフェクトソルジャー）用のピンク色のAT（アーマードトルーパー）「ブルーティッシュドッグ」が「HI-METAL R」シリーズで発売されることが決定し、現在プレミアムバンダイで予約を受付中だ。

「HI-METAL R ブルーティッシュドッグ」。10月発送予定。価格は22,000円。プレミアムバンダイ販売商品

「装甲騎兵ボトムズ」で、秘密結社によって作られたPS用AT「ブルーティッシュドッグ」。スコープドッグをベースに、高出力化のための「PRSPパック」を装備。右手にはガトリングガンとアイアンクローを備え、キリコが駆るスコープドッグを圧倒した。パイロットは後にキリコに「フィアナ」と名付けられるPS「ファンタム・レディ」。

劇中序盤に登場したPS（パーフェクトソルジャー）専用の機体をアクションフィギュア化

今回発売される「HI-METAL R ブルーティッシュドッグ」は、HI-METAL Rシリーズ展開されたスコープドッグをベースに、右腕のガトリングガン、アイアンクロー、背中のPRSPパックなどを新規造形し、アクションフィギュア化している。

ほかのATにはない特徴的な右腕の武装、ガトリングガン＆アイアンクロー

腕関節の独自機構により、胸の前でガトリングガンを正面に向けたポーズが取れる

各所のディテールもこれまでのシリーズに準じたハイクオリティな内容で、タンポ印刷によるマーキングも決まっている。HI-METAL Rシリーズならではの各所にダイキャストを使用した構造は、広い可動と堅牢性を兼ねたものとなっている。付属するフィアナのフィギュアは、この機体に乗っていたときのスーツのカラーで再現される予定だ。

機体各所にはマーキングも入っている

「HI-METAL R スコープドッグ（宇宙戦仕様）」に付属したフィアナとは違う、ピンクのスーツカラーとなった。ヘルメット時の頭部も用意され、本体に搭乗可能だ

なおTAMASHII NATIONS STORE TOKYOに展示されているものは、まだ試作品のようで、カラーリングなどは製品とは異なるものとなるようだ。

・商品ページ

※TAMASHII NATIONS STORE TOKYOの展示内容は変更されることがあります。

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