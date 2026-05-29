バツイチ46歳・佐藤仁美の「離婚の理由が気になる」チュートリアル徳井がBBQで感じた“エグい気配り”

5月24日（日）の『有吉クイズ』では、ロケ中に気になったことをメモしあう人気ドライブ旅企画「メモドライブ」の“オトナ独身男女編”最終章が放送された。

参加者の徳井義実（チュートリアル）は、佐藤仁美のBBQ中の振る舞いから、彼女がなぜ離婚したか気になり…。

【映像】チュートリアル徳井と佐藤仁美に恋の予感？「一緒に暮らすとストレス無さそう」

今回の参加者は、51歳の徳井と46歳の佐藤のほか、48歳の坪倉由幸（我が家）、最年長54歳の大久保佳代子（オアシズ）、48歳の板倉俊之（インパルス）、45歳の鳥居みゆき。独身6人のなかで、佐藤と鳥居だけは結婚歴がある。

前回・前々回と、参加者たちはゲームセンターで青春時代を思い出し、ドライブ中に人生観や結婚観などについて本気で語り合い、すっかり打ち解けてBBQ会場へ。

それぞれが準備を進めるなか、参加者たちから一番と言っても過言ではないほど気遣いを称賛されたのが佐藤だ。

佐藤は、焼き芋作りで困っている板倉を助け、誰よりもトングを握り、焼けた食材を参加者たちに配っていった。そんな佐藤のことを板倉は、「気遣いのできる方だなぁ」「視野が広いなぁ。みんなに取り分けつつ、網の上をキレイにしつつ」と常にメモ上で褒める。

さらに佐藤は、離れて調理していた参加者に「徳井さんの味付けのやつ」と一言添えて、徳井特製の簡単壺漬けカルビを届けた。この優しさが嬉しかったのか徳井は、「わざわざ言ってくれた」とメモ。さらに、「気配りがエグいんだが、ナチュラルにしているのだろうか？離婚の理由が気になる」と綴った。

ほかにも佐藤は、不器用な板倉や鳥居の調理をアシスト。これに対しても徳井が、「佐藤さんは料理が出来るにも関わらず、出来ない板倉を尊重してくれている、流石だよね」「佐藤さんがとにかく細かい所で段取りが良い。一緒に暮らすとストレス無さそう」とメモしていたため、スタジオ一同は佐藤との“恋の予感”に大盛り上がりだった。