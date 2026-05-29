BE:FIRST、インドネシア最大級の音楽フェス『LaLaLa Festival 2026』出演決定！グローバル展開を本格化

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BE:FIRSTが、8月22・23日(にインドネシア・ジャカルタのJakarta International Expo（JIEXPO）にて開催される音楽フェス『LaLaLa Festival 2026』に出演することが決定した。BE:FIRSTの出演は8月23日を予定している。

■Steve Lacy、Rex Orange County、FLOら世界的アーティストが参戦

『LaLaLa Festival』は、ジャンルや世代を超えた多彩なアーティストが集結する、インドネシア最大級の音楽フェスティバル。昨年は3日間で約6万人を動員し、東南アジアを代表する音楽フェスとして存在感を高めている。

今回のラインナップには、Steve Lacy、Rex Orange County、FLO、HONNEら世界的人気アーティストが名を連ねており、そのなかでBE:FIRSTは初のインドネシアでのパフォーマンス、そして現地フェス出演を果たす。

BE:FIRSTは先日、アジア・北米を巡る『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』の開催も発表しており、グローバルシーンへ向けた活動を本格化。今回の『LaLaLa Festival 2026』出演は、その勢いを象徴するあらたな一歩となる。

■リリース情報

2026.05.06 ON SALE

SINGLE「BE:FIRST ALL DAY」

2026.07.01 ON SALE

SINGLE「Missing」

2026.11月 ON SALE

ALBUM『BE:4U』

■関連リンク

『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』チケット詳細はこちら

https://befirst.tokyo/global2026/showcase

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/