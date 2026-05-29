GAN（岩田剛典）、Lenovo新CMソング担当 『キャプテン翼』コラボに新曲「RISE NOW」
アーティスト・俳優として幅広く活躍するGAN（岩田剛典）が、5月31日より全国でオンエアが開始される、レノボ・ジャパンの新TVCM「技術がゲームを変える。」篇のCMソングタイアップに参加することが決定した。
【動画】迫力満点！キャプテン翼とコラボしたレノボ新TVCM
今回のTVCMは、レノボ・ジャパンによる日本独自キャンペーン「技術がゲームを変える。」の一環として制作されたもの。日本を代表するサッカー漫画、アニメ『キャプテン翼』とコラボレーションし、挑戦や進化をテーマにした映像となっている。
CMソングに起用されたのは、CMのために書き下ろした新曲「RISE NOW」。困難の中でも何度でも立ち上がる意志を込めたアンセムソングで、7月1日発売 Ｗ-A-SIDE-SINGLE「Who‘s Next / RISE NOW」の収録曲。
6月21日には、GANも参加予定の「FIFA World Cup 26TMパブリックビューイング by レノボ（日本vs チュニジア戦）」の開催も決定しており、抽選で最大300人を招待予定。
■GAN (岩田剛典)コメント
今回、Lenovoさんの『技術がゲームを変える。』というキャンペーンにCMソングという形で参加できることを、とても光栄に思います。「RISE NOW」という新曲を書き下ろし、最後まで立ち上がる不屈の精神を込めたアンセムソングで、楽曲を通じて皆さんの気持ちをさらに高められたら嬉しいです。
【動画】迫力満点！キャプテン翼とコラボしたレノボ新TVCM
今回のTVCMは、レノボ・ジャパンによる日本独自キャンペーン「技術がゲームを変える。」の一環として制作されたもの。日本を代表するサッカー漫画、アニメ『キャプテン翼』とコラボレーションし、挑戦や進化をテーマにした映像となっている。
6月21日には、GANも参加予定の「FIFA World Cup 26TMパブリックビューイング by レノボ（日本vs チュニジア戦）」の開催も決定しており、抽選で最大300人を招待予定。
■GAN (岩田剛典)コメント
今回、Lenovoさんの『技術がゲームを変える。』というキャンペーンにCMソングという形で参加できることを、とても光栄に思います。「RISE NOW」という新曲を書き下ろし、最後まで立ち上がる不屈の精神を込めたアンセムソングで、楽曲を通じて皆さんの気持ちをさらに高められたら嬉しいです。