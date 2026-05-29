日本代表と人気漫画『ONE PIECE』がコラボ！ 遠藤航「日本のファンの皆さんを“新世界”に連れていきたい」久保建英「単に読者としても嬉しい」

日本代表と人気漫画『ONE PIECE』がコラボ！ 遠藤航「日本のファンの皆さんを“新世界”に連れていきたい」久保建英「単に読者としても嬉しい」