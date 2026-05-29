

その長打力でホワイトソックスの躍進をリードする村上宗隆 photo by Getty Images





前編：村上宗隆とホワイトソックスの躍進

村上宗隆が本塁打を量産し、前評判の低かったシカゴ・ホワイトソックスを牽引している。過去20シーズンのうち13回の負け越しを記録していた古豪は、どのような背景のなかで村上を獲得したのか。また、現在の活躍を受け、明るい未来が見え始めたチームにとって、村上の存在価値はどのように変化しているのか。

さまざまな関係者の視点から、分析する。

【ホワイトソックス今季の躍進に至るまでの背景】

大リーグ公式サイト『MLB.com』のスコット・メルキン記者は、シカゴ・ホワイトソックスを取材して24年目になる。筆者は2005年、井口資仁が同球団に入団し、チームが世界一になった年に、アリゾナ州ツーソンでのキャンプから取材していた。その時以来、メルキン記者とは旧知の間柄だ。

「私は2003年からホワイトソックスを担当しています。2005年の世界一のような本当にすばらしい瞬間もありました。一方で、苦しい時期や記録的に悪いシーズンも見てきました」

振り返れば、彼が担当になったのは最高のタイミングだった。ホワイトソックスは３年連続で勝ち越し、担当３年目の2005年には99勝63敗で５年ぶりにア・リーグ中地区を制覇。ポストシーズンではボストン・レッドソックスをスイープし、ロサンゼルス・エンゼルスも４勝１敗で退けた。ワールドシリーズでもヒューストン・アストロズを４連勝で下し、圧倒的な強さで頂点に立った。

しかし、その後の20シーズンで負け越しは13度を数える。とりわけ近年の低迷は深刻だった。2022年こそ81勝81敗の五分で終えたが、2023年は61勝101敗と大きく負け越し、本格的な再建に突入した。球団は現役引退後、９年間フロント業務に携わっていた当時40歳のクリス・ゲッツをGMに抜擢した。だが、ゲッツ体制１年目の2024年は41勝121敗、勝率.253。MLB史に残る惨敗のシーズンとなった。これ以上悪くなりようがない状況で迎えた2025年は、若手を積極的に起用して60勝102敗。成績は依然として低迷したものの、わずかながら前進の兆しを見せた。

そして2026年、球団はさらにハードルを上げ、「競争力のあるチームづくり」を目標に掲げた。ゲッツGMと二人三脚で再建を進めるウィル・ベナブル監督は、こう話していた。

「2025年は若い選手にとって"メジャーチームに入ること"が目標だった。でも今季は違う。上のレベルで打席を勝ち取らなければならない。その競争がチームを成長させるはずだ」

とはいえ、現実的な目標は70勝前後だっただろう。ところがホワイトソックスは現地時間５月28日終了時点で29勝27敗と勝ち越し、ア・リーグ中地区２位につけている。その躍進を支える最大の要因が、村上宗隆の存在だ。

【トレードされることはない。99.99％、そう断言していい】

ホワイトソックスと日本人選手の縁は浅くない。高津臣吾は2004年にクローザーとして活躍し、井口資仁は2005年、2006年に二塁手のレギュラーを務め、2005年の世界一にも貢献した。筆者もその縁で、長年GMを務めたリック・ハーンと知己を得た。ただし、同球団が長年にわたって日本へ積極的にスカウトを送り続けてきたわけではないし、日本市場に特別詳しかったわけでもない。そう考えると、報道されているように、他球団が手を引いた末に村上を獲得できたことは、ホワイトソックスにとって幸運だったと言えるだろう。

ゲッツGMは、わずか２年総額3400万ドルの投資で、５月28日終了時点で20本塁打（MLB全体２位タイ）、43得点（同２位タイ）、41打点（同６位タイ）、OPS.947（同５位）を記録するMLB屈指のスラッガーを手に入れたのである。

村上のホワイトソックス入団が決まった当初、契約が２年だったこともあり、「期待どおりの活躍を見せるなら、トレード期限前に放出し、有望株との交換材料にすべきだ」という意見も少なくなかった。しかし、球団の内情に詳しいメルキン記者は、そうした見方を一蹴する。

「彼がトレードされることはない。99.99％、そう断言していい。まず第一に、仮に今日この時点でシーズンが終わるなら、ホワイトソックスはプレーオフに出るチームです。もちろん、実際にはシーズンは今日で終わるわけではありません。でも、今の状況で彼を出す理由はありません。たとえこの先、25連敗するような極端なことが起きてチームが大きく失速したとしても、私は彼をトレードしないと思います。クリス・ゲッツは、短期的な見返りを得ることよりも、村上を長期的にチームに残すことに関心があるはずです」

それは契約延長も視野に入れているということなのか。そう尋ねると、メルキン記者はこう続けた。

「そうですね。ただ、それが実現するかどうかはわかりません。彼には非常に優秀な代理人がいますし、村上側にも当然、考えがあります。球団が『この条件でどうだ』と提示したからといって、彼らが『わかりました。何でもサインします』となるわけではありません。選手側にも選手側の方針があります。それでも、球団としては村上を長期的にチームへ残したいと考えているはずです」

つづく