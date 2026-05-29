醤油2：みりん1：酒1の万能漬けだれで『かつおの漬け丼』寿司屋直伝の臭み消し技も

こんにちは！ 谷中松寿司三代目・料理家の野本やすゆきです。この連載では、寿司屋ならではのテクニックを交えながら、家庭で作りやすいレシピをご紹介しています。目に青葉、山ほととぎす、初カツオというわけで今回は【かつおの漬け丼】です！

野本流の【万能漬け汁】もご紹介。

では、さっそく作って行きまーす！



【其の一】

かつおをの臭みとりに「しょうが」を入れるべし！

かつおを漬けにするときは、漬け汁にしょうがのすりおろしを加えるのが野本流です。しょうがの爽やかな風味が加わることで、かつお特有の血のにおいや独特のクセ（臭み）がきれいに消え、うまみがぐっと引き立ちます。

しょうゆだけで漬けるよりも味がきりっと引き締まり、最後の一口までさっぱりとおいしく食べられる漬け丼になりますよ。

【其の二】

ご飯にはのりをはさむべし！

ご飯を盛るとき、真ん中にのりをちぎってはさむのがプロの隠し技。ご飯、のり、漬け汁、またご飯……と層にすることで、食べ進めたときにのりの香ばしい香りがよいアクセントになります。

かつおの濃厚な味わいにのりの風味が絶妙にマッチして、大盛りご飯でも途中で飽きることなく、ぺろりと平らげてしまうおいしさです。

おいしいカツオの選び方とは？

かつおは何より鮮度が命！ スーパーで「さく」を買うときは、パックを傾けてもドリップ（赤い汁）が出ていないもの、そして身全体は透き通るような鮮やかな赤色で、血合の色が黒ずんでおらず鮮やかな暗赤色のものを選んでください。

「その血合は食べていいの？ 」よく聞かれますが、もちろん食べてOK。ビタミンや鉄分が豊富に含まれる栄養満点な部位です。ただ、血合の風味が苦手な人は包丁で薄く取り除いてくださいね。今回はきれいな血合だったので、そのまま使いました！

野本流『かつおの漬け丼』のレシピ



材料（2人分）

かつお（皮なし）……1さく（約300g）

ご飯……どんぶり2杯分（約400g）

万能ねぎ……2〜3本

青じその葉……3〜4枚

みょうが……1個

しょうがのすりおろし……小さじ1/2

のり……2枚

〈万能漬け汁（作りやすい分量）〉

しょうゆ……100ml

みりん……50ml

酒……50ml



作り方

（1）

鍋にみりん、酒を入れて中火にかけ、煮立たせてアルコールをとばす。火を止め、しょうゆを加えて粗熱を取る（万能漬け汁）。



（2）

万能ねぎは小口切りにする。青じその葉はせん切りにする。みょうがは縦半分に切って小口切りにする。

かつおは幅7〜8mmに切る（包丁の根元から、長さをいかして一気に切る）。



（3）

ボールにかつおを入れ、しょうがのすりおろしをのせる。（1）の万能漬け汁を、かつおが浸るくらいに加え、ラップを表面にはりつけるようにぴっちりとかけ、15分ほど漬ける。

（4）

どんぶりにご飯を少し入れ、のりをちぎってのせ、（1）の万能漬け汁少々をかける。

残りのご飯を盛り、（3）のかつおをのせる。万能ねぎ、青じその葉、みょうがを散らす。

野本流【かつおの漬け丼】のできあがり！ 薬味たっぷりの漬け丼です！



＜万能漬け汁の割合と保存＞ しょうゆ2：みりん1：酒1の割合。清潔な保存容器に入れ、冷蔵庫で3ヵ月保存可能です。

今回ご紹介した【万能漬け汁】は、作っておけばいつでも漬け丼が作れます。

もちろんまぐろやお好みのお刺し身でもおいしく作れますよ。

今回は普通のご飯で作りましたが、すしめしもおすすめです！ぜひ作ってみてください！

https://www.orangepage.net/food/series-food/nomoto/24686

谷中松寿司の旬ネタ

最後に松寿司の旬ネタをご紹介！

今回は【いわし】です。

今年はいわしが豊漁ですね。日本海のいわしが春頃からあぶらがのっておいしかったです。

これから梅雨に向かって太平洋のいわしもおいしくなります。

松寿司では酢で軽く締めて握り、すだちを絞ります。

さて、本日も最後までお読みいただきありがとうございました！

次回の更新は2026年6月26日（金）「あじのなめろう」です。

野本やすゆき

料理家、谷中で80年続く「谷中松寿司」三代目店主。

大学卒業後、調理師学校に通い、調理師免許を取得。家業の寿司店で修業するかたわら、フードコーディネータースクールに入校。卒業後、同校講師を経て独立。

料理家、寿司屋の二刀流で料理雑誌へのレシピ提供、テレビ番組や広告のフードコーディネートなど、食にかかわるジャンルで幅広く活躍中。

YouTube：野本やすゆきチャンネル

Instagram：nomotobase

谷中松寿司：yanakamatsusushi