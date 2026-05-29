三菱、7年ぶり『パジェロ』復活を発表 2026年秋に世界初公開【歴代モデル写真あり】
三菱自動車工業は、新型クロスカントリーSUVの車名を『パジェロ』に決定し、2026年秋に世界初公開することを発表した。『パジェロ』の日本仕様は19年に（海外向け仕様は21年）生産終了しており、国内では7年ぶりの復活となる。
【写真】ヘッドライト？7年ぶりに復活を果たす三菱『パジェロ』ティザー画像
『パジェロ』はクロスカントリー4WD車の走破性に乗用車の快適性を融合させた新コンセプトのRV（現在のSUV）として、1982年に初代モデルを発売。以降、4世代にわたり世界170以上の国と地域で累計325万台以上を販売した、三菱自動車を象徴するクロスカントリーSUV。
世界一過酷なダカールラリーに1983年から参戦、7連覇を含む通算12勝を挙げ、クロスカントリーSUVとして比類なき悪路走破性、操縦安定性、信頼耐久性を実証し、世界中のお客様から高い評価をいただいてきました。国内では90年代のRVブームを牽引し、アウトドアレジャー文化の普及に大きく貢献したモデルであり、『パジェロミニ』『パジェロジュニア』『パジェロイオ』をシリーズ展開していた。
今秋に世界初公開する新型『パジェロ』は、高い堅牢性を誇るピックアップトラック『トライトン』のラダーフレームをベースに改良を施し、キャビンや前後サスペンションなどを専用開発することで、卓越した悪路走破性はもとより、上質かつ快適な乗り心地を実現。三菱自動車の冒険心と挑戦心を象徴する新たなるフラッグシップモデルとして開発を進めている。
この発表と合わせて、新型『パジェロ』スペシャルサイトも公開されている。
【写真】ヘッドライト？7年ぶりに復活を果たす三菱『パジェロ』ティザー画像
『パジェロ』はクロスカントリー4WD車の走破性に乗用車の快適性を融合させた新コンセプトのRV（現在のSUV）として、1982年に初代モデルを発売。以降、4世代にわたり世界170以上の国と地域で累計325万台以上を販売した、三菱自動車を象徴するクロスカントリーSUV。
今秋に世界初公開する新型『パジェロ』は、高い堅牢性を誇るピックアップトラック『トライトン』のラダーフレームをベースに改良を施し、キャビンや前後サスペンションなどを専用開発することで、卓越した悪路走破性はもとより、上質かつ快適な乗り心地を実現。三菱自動車の冒険心と挑戦心を象徴する新たなるフラッグシップモデルとして開発を進めている。
この発表と合わせて、新型『パジェロ』スペシャルサイトも公開されている。