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元不動産営業マンでFP資格を持つ金融系YouTuberのラプトル博士が、YouTubeチャンネル「ラプトル博士【お金ラボ】」にて「【知らないと大損】新NISAでNASDAQ100に投資する前に絶対確認すべき「5つの落とし穴」を徹底解説！」と題した動画を公開した。新NISAを利用してNASDAQ100への投資を検討する人が陥りやすい罠と、その具体的な対処法について解説している。



ラプトル博士は、NASDAQ100へ投資する前に絶対に確認すべき「5つの落とし穴」を順に紹介した。まず1つ目の落とし穴として「実は100社に分散できていない」ことを挙げる。時価総額加重型を採用しているため、上位10社で全体の約50%を占め、ハイテク関連企業への集中投資に近い実態があると指摘した。



2つ目には、過去にマイナス80%という想像を絶する暴落を記録し、回復まで約15年を要した「暴落リスク」を説明。3つ目には、最短3週間で新興企業を組み入れる新ルール「ファストエントリー」の導入によって生じる、ボラティリティの上昇などの「隠れリスク」について解説した。さらに4つ目として、金利上昇局面に極端に弱く配当利回りも低いという「グロース株特有の弱点」を挙げた。



そして5つ目の落とし穴として、新NISAのつみたて投資枠で選べるファンドの選択肢が少なく信託報酬が割高になる制約と、暴落時に耐え抜く「握力」が不足するリスクを説明している。これらのリスクを回避する具体的な対処法として、S&P500やオルカンを主軸にしつつNASDAQ100を一部に組み込む「コア・サテライト戦略」や、積立投資による時間分散、定期的なリバランスの重要性を提案した。



ラプトル博士は、NASDAQ100の高いリターンを狙うには「メリットとリスクの両方を冷静に見極めることが大事だ」と強調している。ただリターンを追求するだけでなく、リスクの実態を正しく理解し、暴落時にも市場に居続けることができる自分に合った投資戦略を構築することの重要性が分かる動画となっている。