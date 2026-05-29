「1歳11カ月、アンパンマンを描いていると思ったら…」と題した動画が、Instagramで話題になりました。動画に出てくるのは、日本人のママ・韓国人のパパと韓国で暮らしている女の子、じあちゃん。ママのまねをして、アンパンマンを描いたと思いきや……！？かわいらしい“オチ”に、多くの反響が寄せられました。



【動画】ママと一緒に楽しくお絵描き！できあがったのは…？

ママと向かい合って座り、お絵描きを始めたじあちゃん。ふたりの様子を成長の記録として残そうと、パパがカメラを向けます。ママが青色、じあちゃんが赤色のクレヨンを手に、「おおきくまぁる〜」と、ママが歌いながら丸を描くと、じあちゃんもママをまねして大きな丸を描きます。



スケッチブックの真ん中に、とても上手に丸を描いたじあちゃん。絵描き歌のように、ママが「真ん中にお鼻、ほっぺを描いて」と歌いながら描き続けると、じあちゃんもママの絵をしっかりと観察し、歌いながらまねして描きます。



よく見ると、正面に座っているママが描いた丸を、自然と左右対称に描き進めるじあちゃん…！ふたつのお目目と眉毛を描いて、もうすぐ完成です！最後に「おくちにこにこ！」とママのまねをしながら、じあちゃんもお口を描き、うれしそうな表情で顔をあげます。



ついにアンパンマンが完成！ママが描いたアンパンマンを指差し、「これなに？」とママが聞くと、「あんぱんまん！」と答えるじあちゃん。そしてじあちゃんが描いたアンパンマンを指差し、「これなに？」と聞くと、自分の絵を見ながら少し考えたじあちゃんの回答はなぜか、「ばいきんまん！」……！？



まさかの回答に、動画を撮影していたパパも「グフフッ」と吹き出して笑ってしまいます。じあちゃんはスケッチブックのページをめくり、まったく気にしていない様子。ママとパパの笑い声に包まれるほほ笑ましい家族の姿で、動画は締めくくられました。



動画を投稿したママ（@easyah2024）に話を聞きました。じあちゃんは先月お誕生日を迎え、2歳になりました。



――ママと正面に向き合ってのお絵描き、始めたきっかけは？



「実はこの日、初めてこの遊びをしたんです。きっかけは、保育園から保護者面談の前に成長に関するアンケートがありました。その中に『親が丸や線を描いたら、子どもも同じようにまねして描けるか？』という質問があり、挑戦してみたらお絵描きまでできました」



――まさかの「ばいきんまん！」と答えたじあちゃん。そのときの、ママのお気持ちは？



「直前に猫を一緒に描いていたら『犬！』と言われてしまって（笑）。『次こそは！』と気合を入れてアンパンマンを描いたのですが、まさかの『ばいきんまん！』という答え……。思わず『なんでだよー！』と思い、大笑いしてしまいました。もしかして、2歳手前にしてすでに“オチ”を分かっているのかな？なんて思っていました（笑）」



――動画の反響について、いかがでしょうか？



「もともとSNSは見る専門で、自分から発信するタイプではありませんでした。韓国人の夫が『じあの動画をアップしてみようよ！』と言い出したときも、実はあまり乗り気ではなかったんです（笑）。

ところが、動画を投稿して、昼寝をして起きたら……通知がひっきりなしに届いていて！最初は正直『何が起きたの！？』と怖いくらいでしたが、今は『かわいい』『癒された』といった温かいコメントをたくさんいただき、心からうれしい気持ちでいっぱいです」



――2歳になったじあちゃん。今までの育児を振り返ってみて、いかがでしょうか？



「住み慣れない、そして言葉も完璧ではない韓国での初めての出産と育児は、正直大変なことの連続でした。夫は家業を手伝っており、シーズンに入ると休みがまったくありません。ワンオペ育児で正解が分からないなか、日本の母に電話やLINEで相談し、何度も心を救われました。



最近、娘が保育園に通い始め、やっと『赤ちゃん期が終わったんだなぁ』と、少しホッとしているところです。もっと赤ちゃんのときにしてあげられたことがあったかも、と後悔することもありますが、だからこそこれからの時間は、娘とのひとときをより一層、大切に過ごしていきたいなと思っています」



じあちゃんの描いたかわいらしい「ばいきんまん」の絵に、多くのコメントが寄せられました。



「この年齢でこの描画能力、会話の言語能力、全体を構成する力、話のオチをつける能力。控えめに言って天才的だ」

「かわいいが大渋滞です♡」

「こんな楽しい遊び方あったんだ！！うちの娘にもさせてあげたかったなぁ」

「かわいい♡お絵描きした絵と、繰り返す言葉が最高！！」

「天才発見wwアンパンマンに変装した『ばいきんまん』でしょうか！」



Instagram（@easyah2024）やTikTok（@easyah2024）では、韓国で暮らすじあちゃん家族の、ほっこり笑顔になれるような、ほほ笑ましい日常を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）