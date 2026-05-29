5月24日に東京競馬場（東京・府中市）で開催された優駿牝馬（第87回オークス）を制したのは“ピエちゃん”ことジュウリョクピエロに騎乗した今村聖奈騎手（22）だった。女性騎手として初めてG1（重賞）レースに勝利、しかもクラシックレースを制したものだから、翌日のスポーツ紙はこぞって1面で報じた。その歴史的瞬間の余韻は今も続いている。

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日本中央競馬会（JRA）はレース後、今村騎手の目線カメラ（ジョッキーカメラ）の映像をYouTubeで公開。5月28日には再生回数が300万回を突破した。

ゲートに入る様子に始まり、スタート後、18頭立てで14番手まで下がったところから徐々にスピードを上げ、馬群を抜けて最後に差し切る瞬間はもちろん、スピード表記まである。最高で時速68キロ台にまで達していたこともわかる。

今村聖奈騎手

ゴールの瞬間、今村騎手は「ワアー！」と叫び、こう呟く。

「やっとジョッキーになれた……」

そして、スピードを落としていくジュウリョクピエロに声をかける。

「ヤバい、勝ってもうた……。ピエちゃん、あんたいっちゃんかっこいいわ！」

競馬好きのテレビマンは言う。

「実は、競馬通ほど勝つとは思っていませんでした。人気も5番手でしたしね。しかも、今村騎手は過去、東京競馬場では23戦0勝。クラシックも初騎乗でした。それがド真ん中を追い込み、ぶち抜いて、クリストフ・ルメール騎手、ダミアン・レーン騎手という世界的名手を2着、3着に退けたのです。終わってみれば確かにジュウリョクピエロが速かったのですが、馬群の中に臆せずツッコんで差し切ったのは、今村騎手の度胸でしょう」

注目されたデビュー年

今村騎手がデビューしたのは2022年、18歳の時だった。

「テイエムスパーダに騎乗してCBC賞で逃げ切り、史上10人目となる新人での重賞制覇を成し遂げました。この年はJRAで51勝、地方競馬で4勝を挙げ、JRA最多勝利新人騎手賞（新人賞）を獲得。女優のような顔立ちも注目され、早速、ホリプロがマネジメント契約を結びました。彼女が尊敬する日本人女性騎手として初めてJRA重賞制覇を達成した藤田菜七子元騎手（28）もホリプロの所属ですから、それを見習ったのかもしれません」

順風満帆のスタートだったが、翌年、悪夢に見舞われる。

「5月に騎手控え室では絶対禁止のスマホの使用が発覚し、30日間の騎乗停止処分を受けます。この影響で騎乗依頼は激減、勝ち星も25勝と前年の半分に。翌24年6月には調教中に落馬して右肩を脱臼、結局、手術を受けることになります。この年はたったの6勝に終わりました」

まるでデビュー年がビギナーズラックだったかのように成績は落ちた。

「ところが、25年は一流ジョッキーの参戦がなく勝ち星が拾いやすいローカルレースに的を絞ったことで、女性騎手として史上3人目のJRA通算100勝を達成。年間22勝にまで戻してきました。そして今回、クラシック初騎乗で快挙を成し遂げたのです」

どん底から栄光を勝ち取ったのだ。レース後、「やっとジョッキーになれた」と言った今村騎手はもちろん、関係者やJRAだって大喜びだ。

奇縁

「私たちの業界で言えば、喜んだのは彼女が所属するホリプロでしょうね。この日、オークスを中継した『みんなのKEIBA』（フジテレビ）にゲスト出演したのが、ホリプロの女王・和田アキ子さん（76）でした。馬主資格も持つ競馬ファンですが、競馬番組への出演は30年ぶりだったそうです。当然ながら後輩が出場するレースの馬券も“頑張れ馬券”として購入し、見事的中。『ホリプロすごい！』と大喜びでした」

ホリプロがすごいのか？

「まあ、40年続いた『アッコにおまかせ！』（TBS）が3月に終了し、ホリプロも肩を落としていましたからね。今後は今村騎手がホリプロの救世主となるかもしれません」

ちなみに、今村騎手が騎乗した“ピエちゃん”ことジュウリョクピエロの馬名の由来は、伊坂幸太郎氏の小説「重力ピエロ」（新潮社）だ。ピエちゃんの勝利は小説にも波及し、2万部の増刷が決定した。奇縁なことに、「重力ピエロ」の単行本が発売された2003年に今村騎手は生まれている。

デイリー新潮編集部