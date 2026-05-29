「最近痩せたーって言われる」鈴木奈々、体重公表！ 「凄くスタイル良くなったよ」「彼氏いないの？」
タレントの鈴木奈々さんは5月28日、自身のInstagramを更新。体重を公表し、反響を呼んでいます。
【写真】体重を公表した鈴木奈々
ファンからは「凄くスタイル良くなったよ」「ますますいい女になってるね！」「大人の魅力が溢れちゃってます」や「写真撮ってる人は誰じゃろかい!?」「彼氏いないの？」「彼女なってください」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】体重を公表した鈴木奈々
「ますますいい女になってるね！」鈴木さんは「最近痩せたーって言われるからさっき体重測ったら51キロでした ５２キロだったから1キロ減ってた！」と体重を公表。写真では、胸元や太ももが見えた色っぽい姿を披露しています。健康的で美しいスタイルです。
ファンからは「凄くスタイル良くなったよ」「ますますいい女になってるね！」「大人の魅力が溢れちゃってます」や「写真撮ってる人は誰じゃろかい!?」「彼氏いないの？」「彼女なってください」といった声が寄せられました。
12日にも体重を公表12日の投稿では「#154センチ #52キロ」と、身長と体重を公開していた鈴木さん。約2週間で1kg減っていたようです。今後も定期的に体重を公表していくのでしょうか。
(文:堀井 ユウ)