元「モーニング娘。’２１」で歌手の佐藤優樹（２７）の公式サイトが２８日夜、更新され、佐藤が「過敏性腸症候群を再発したとの診断」で、一部公演を欠席すると発表した。

サイトでは、佐藤が先週末から腹痛の症状があり、改めて病院で受診したところ、「以前にも発症した過敏性腸症候群が再発したとの診断を受けました」と報告。「腹痛に加え、発熱もあるため、医師とも相談した結果、今週末に開催を予定している下記の公演を欠席とさせていただきます」と、３１日に予定していた東京・新宿ＲｅＮＹでの公演を欠席すると発表した。

サイトでは「ファンの皆様には、ご心配とご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解、ご了承いただきますよう宜しくお願い申し上げます」と謝罪。なお、「このコンサートに関しての払い戻しはございませんので、あらかじめご了承ください」としている。

佐藤は２０１１年に１０期メンバーとしてモーニング娘。に加入。高いパフォーマンス力でグループの人気を牽引したが、２１年２月に過敏性腸症候群の疑いがあると診断され、その後は活動休止や復帰を経験。同年１２月のグループの日本武道館公演をもって卒業し、その後はソロで音楽活動を継続していた。