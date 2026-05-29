ヤクルト、西武を日本一に導いた名将・広岡達朗氏は、94歳になった今もプロ野球界に厳しい視線を向ける。長く現役を続ける選手が珍しくなくなった時代に、広岡氏があえて問うのは「衰えをどう受け入れるか」という問題だ。（ダイヤモンド・ライフ編集部）

――御年94歳になられますが、ご自身の年齢や肉体の衰えについて、どのように向き合っていらっしゃいますか。

93歳になりかかっとる頃までは、まだよかったんだけどね。94歳になると、衰えるとはこういうことかと痛感するようになった。

人間は赤ん坊から大人になるまで成長して、ある時期からは横ばいになる。ところが60歳ぐらいを過ぎると、少しずつ老いていく――。これは自然の原理です。そのとき問題となるのは、肉体が衰えること自体ではありません。気持ちまで一緒に落としてしまうことなのです。

老いれば痛いところがあるのは当たり前です。長く生きていれば、体のどこかに不具合は出る。

けれども、心まで病ませてはいけない。自分の気持ちを喜ばせてやる努力をする。そういうことを言える人が、今は少なくなったように思います。

――今のプロ野球界を見ると、40歳近く、あるいは40歳を超えて現役にこだわるベテラン選手も少なくありません。広岡さんの目にはどう映っていますか。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）