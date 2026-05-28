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海外不動産投資家の宮脇さき氏が解説！ポケモンカードが「高級美術品」に匹敵する代替資産として確立されたカラクリ

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海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「世界の新富裕層は今意外なものに熱狂中!?日本発のあのコンテンツがアツい理由を解説します！」と題した動画で、1枚25億円で落札されたポケモンカードを例に、アニメトレカが世界の富裕層の代替資産として確立されつつある背景を解説している。



宮脇氏はまず、1998年のプロモーションカード「ピカチュウイラストレーター」が、ポケモンカード史上最高値となる約25億円（1,649万ドル）で落札されたニュースに言及。出品者は米国の人気インフルエンサーのローガン・ポール氏で、購入者は著名な投資家のA・J・スカラムッチ氏であった。宮脇氏はこの事例を挙げ、「単なる子供の娯楽を超えて、大人のコレクターや投資家、市場関係者を巻き込む代替資産市場に再編されている」という米国メディアの分析を紹介した。



なぜトレカがこれほどの資産価値を持つのか。そのインフラを担っているのが「PSA」などの第三者鑑定機関の存在である。カードの状態を顕微鏡レベルで検査し、客観的な評価（グレーディング）を与えることで、「コレクターの人も安心して、それは本物だなというふうに信じて取引ができる」仕組みが整ったという。



さらに宮脇氏は、カードが高額になる要因として「希少性」「保管状態」「知的財産権の物語性」の3点を挙げた。一方で懸念点として、配当などを生まないキャピタルゲイン狙いであることや、高額になるほど買い手が見つかりにくくなる「流動性のリスク」を指摘。また、近年はカードが大量印刷されているため、「ババ抜きみたいな状態で価格が高騰して、でも気づいたらもう市場が崩壊する」といったバブル崩壊のリスクにも警鐘を鳴らした。



最後に宮脇氏は「一部のトレカが不動産や美術品と同等の担保価値を持つ資産と見なされる時代が到来しつつある。しかし、投資の世界で言われる見逃すことへの恐怖に縛られず、熱狂の裏に潜むリスクを冷静に見極める視点を持つことが重要である」と動画を締めくくった。