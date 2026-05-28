仕事や人間関係、将来のことなど、悩みが頭の中をぐるぐる巡ってしまい、気づけば気持ちまで沈んでしまうという経験をしたことがある人は多いでしょう。そんなモヤモヤした気持ちを整理する方法として、ウクさんが投稿した作品『ノート術』が多くの共感を集めています。



【漫画】「ノート術」（全編を読む）

それは、仕事終わりのファミレスでのことです。ギャルちゃんの同僚は、その日を振り返りながら「なんだかうまくいかなかった」とモヤモヤした気持ちを抱えていました。イライラや不安が頭の中を埋め尽くし、どう整理すればいいのか分かりません。そんな様子を見ていたギャルちゃんは、ノートとペンを取り出し、紙の真ん中に一本線を引きます。



そして左側には「どーにもできないこと」、右側には「どーにかできること」と書き、悩みを書き分ける方法を提案しました。頭の中だけで考えていると漠然としていた悩みも、書き出して整理することで、「これは考えても仕方ない」「これは行動できる」と明確になります。



すると、どうすればいいか分からなかった不安も、少しずつ進むべき方向が見えてくるのです。さらにギャルちゃんは、どうにもできないことに心をすり減らすのではなく、今の自分にできることへ意識を向けることが大切だと同僚に伝えるのでした。



読者からは「素敵な方法〜！次ぐるぐる考えたらやってみます」「モヤモヤを書き出すところで止まってたのでさらに分析してみます！」などの声があがっています。そんな同作について、作者のウクさんに詳しく話を聞きました。



デジタルではなくノートだからこそ魅力的

ー仕事終わりのモヤモヤした気持ちを“書き出して整理する”というアイデアは、どのようなきっかけで生まれたのでしょうか？



自分がもともと目標や計画をノートに書くのが好きで、その過程でよく仕事の悩みも書いていたのでそれを漫画にしようと思ったのがきっかけです。高校生の時から色んなノート術を試しているので、悩んだら書く！が自分の中で当たり前になっているような気がします！



ー悩みを可視化することで、気持ちや行動にどのような変化が生まれると思われますか？



頭の中でぐるぐるしていたことに、一度区切りがつくような感覚があります！頭の中だと同じことを何度も繰り返して、心配になったりモヤモヤしたりすることも多いのですが、一度何に悩んでいるのか、どうしてなのかを整理すると、じゃあこうしたらいっか！と少し目指す場所がわかって心が落ち着く感覚があります！



ースマホやデジタルツールではなく、ノートにしている理由はありますか？



デコれるからです！（笑）ノートを書こうと思っても中々書き出す時間がなかったり、億劫になってしまうこともあるかと思うのですが、シールや写真など自分の好きをたくさん散りばめたノートだと、開くだけでワクワクして、書いてみよう！という気持ちになります！またそうやって書き続けたノートは、自分が今まで何に悩んできたのかを見返せる本のようなものになるので、手元に残すためにもノートで書いてます。



（海川 まこと／漫画収集家）