ＢｌｕｅＭｅｍｅ <4069> [東証Ｇ] が5月28日大引け後(17:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の1億5000万円→1億3000万円(前の期は2000万円)に13.3％下方修正し、増益率が7.5倍→6.5倍に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の4100万円→2100万円(前年同期は9000万円)に48.8％減額し、減益率が54.4％減→76.7％減に拡大する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

事業拡大のためにエンジニアの採用活動の強化を図り、新入社員の訓練中のリソース不足を補うための外部委託の活用、また、採用コストの増加等もあり、営業費用が増加し、その結果、連結営業利益、連結経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益が前回発表予想を下回ることとなりました。