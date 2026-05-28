【即完売の幻のゼリー】宝石箱を開ける瞬間のときめきを。福島『ゼリーのイエ』取り寄せ可

料理と食をこよなく愛するオレンジページの編集者が、撮影や取材、プライベートで愛用する、とっておきの手みやげを紹介します。今回担当するのはオレンジページnet編集部・はせ。食べること、作ることが人生の楽しみ。自分で食べて本当に感動したものだけを、自信を持ってご紹介します！

「世の中に、こんなにかわいくておいしい食べ物があるなんて……」

初めてその姿を目にしたときのときめきは、今でも忘れられません。前職でお取り寄せスイーツの特集を担当していた際に出会った、福島県にお店を構える「ゼリーのイエ」。名のとおり、手作りゼリーの専門店です。その人気と入手困難なことからご存じのかたも多いのではないでしょうか。

ゼリーのイエ「8個詰め合わせセット」 3120円（税込み）

創業は1988年。近年の「映え」ブームよりずっと前から、このゼリーは多くのファンをとりこにしてきました。でも、人気の理由は見た目のかわいさだけではありません。ひと口食べた瞬間に広がる、どこか懐かしく、そして驚くほどていねいなおいしさ。それこそが、私がここいちばんの「鉄板手みやげ」として、自信を持って大切な人に贈りたいと思う理由です。

童心に返る、箱を開けるワクワク感

水玉模様のレトロな包みにもキュンとします。箱に押されたスタンプもかわいい。

お取り寄せで届く詰め合わせは、中身の種類は届いてからのお楽しみ。箱のふたを開ける瞬間は、まるで幼いころに大切にしていた宝箱をのぞき込むようなワクワク感があります。 目に飛び込んでくるのは、色とりどりのきらきら、ぷるぷるしたゼリーたち。一つ一つがとても繊細なので、指先に全神経を集中させて、壊さないよう慎重に箱から取り出します……。この緊張感ただよう（？）所作さえも、ゼリーを味わうためのぜいたくなプロローグに感じられます。 ゼリーのイエの「8個詰め合わせ」、ここも推せる！ ●昔ながらの製法で、一つ一つ手作りのおいしさ 驚くのは、その食感と味わいの深さです。創業以来、守りつづけられているのは「100％ゼラチン」へのこだわり。昔ながらの手作り製法で作られるゼリーは、絶妙な弾力がありながらも、口の中で心地よくほどけます。

●種類豊富なフレーバーと味わいの濃厚さ

それぞれのフレーバーがとても濃厚なんです。どの種類も好きですが、個人的にはアセロラがちゃんと酸味がきいていてとても好み。いくつかの種類はゼリーの中にムースも含まれていて、全体の味わいをまろやかに包み込みます（このバランスも絶妙！）。

今回はこちらの8種が入っていました。メロン、ブルーベリー、イチゴ、オレンジといったフルーツ系のほか、抹茶ムースやトロピカルなども。

何層にも重なった美しい断面を見るたび、一つ一つがどれほど手間ひまかけて作られているかが伝わり、大切に食べたい気持ちがより増します。

断面さえ麗しい。きらきら。

●購入方法とコツ

福島の実店舗でも、整理券方式かつ午前中に売りきれてしまうことが多いという「幻のゼリー」。お取り寄せもかなりの争奪戦ですが、手にするためのコツがあります。

まずは公式オンラインショップ。受付は、基本的に「毎週月曜21時」のスタート。翌1週間分の出荷分が販売されます。 ここでの鉄則は、「事前に会員登録をすませ、住所などの情報を入力しておくこと」です。

また、ショップの公式Xでは、在庫がある際に不定期で告知される「臨時販売」のお知らせが出ることも。まずはSNSをフォローして、チャンスを待つのがおすすめです。イベント出店の情報が出ることも。

もっと確実に、というかたには「ふるさと納税」の返礼品という選択肢もあります。詳しくはゼリーのイエの公式サイトをご確認ください。

手に入れるまでのプロセスも含めて、物語の一部。ようやく手にした宝石のようなゼリーを囲む時間は、きっと贈る側も贈られた側も、最高に幸せなひとときになるはずです。

おいしいもの帖 No.120 ゼリーのイエ「8個詰め合わせセット」

3120円（税込み）※送料等別

【賞味期限】製造日から5日間。※出荷日＝製造日

福島／おすすめシーン・手みやげや贈答品に

3120円（税込み）※送料等別【賞味期限】製造日から5日間。※出荷日＝製造日福島／おすすめシーン・手みやげや贈答品に ※オンラインショップ SHOP DATA ゼリーのイエ いわきFCパーク店

福島県いわき市常磐上湯長谷町釜ノ前1-1 いわきFCパーク3F

TEL：0246-84-8442

営業時間：10:00〜15:00 ※売りきれ次第終了

定休日：日曜日、第2・第4水曜日