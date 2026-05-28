◆女子プロゴルフツアー リゾートトラストレディス第１日（２８日、福島・グランディ那須白河ＧＣ＝６５００ヤード、パー７２）

午前スタート組がホールアウトした。昨年の年間女王で今季もメルセデスポイントランク首位の佐久間朱莉（大東建託）が１イーグル、５バーディー、１ボギーの６６で回り、首位。「パーフェクト・バニー（完璧なうさぎ）」の愛称を持つ韓国のイ・イェウォンが４バーディー、ボギーなしの６８で回り、２打差の２位と好発進した。

２３歳のイ・イェウォンが愛称にふさわしいプレーを見せた。風が強まる中、午前組では唯一のボギーなし。４バーディーを奪ったイは「難しいコースでしたが、あと三つくらい伸ばすチャンスもありました」と落ち着いた表情で１８ホールを振り返った。

２３年に韓国ツアーで賞金女王に輝いた実力者。「パーフェクト・バニー（完璧なうさぎ）」の愛称を持つ。

「ファンの方々が名付けてくれました。うさぎに似ていることと、ドライバーショット、パットが完璧という意味です」と、はにかんだ笑顔で説明した。

２４年には日本ツアーのメジャー、ワールドレディスサロンパスカップで第３日終了時点で２位に３打差をつけて首位に立った。最終日に７６と苦しみ、２打差３位で優勝を逃したが、存在感を発揮した。先週のブリヂストンレディスにも出場した（３１位）。「小さい頃から日本ツアーに参戦したいと思っていました。申ジエお姉さんたちが活躍していたからです」と明かす。

日本ツアー参戦のためには、日本女子プロゴルフ協会のプロテストに合格し、さらに出場権を争う予選会を突破しなければならないが、ツアー優勝すれば出場権を獲得できる。「優勝できれば一番の近道ですね」とイは意欲的に話す。「パーフェクト・バニー」が４日間、完璧なプレーを続ければ、その目標は成し遂げられる。