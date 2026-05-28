＜総重量5kg＞“1日5食”の爆食娘VS女子プロレスラー軍団、超巨大ピザ決戦：デカ盛りハンター
「デカ盛りハンター」（金曜夜7時25分）。
5月22日（金）に放送した「オードリー春日が熱狂！？直径1mピザ爆食リベンジマッチ！」をプレイバック！
【動画】＜総重量5kg＞“1日5食”の爆食娘VS女子プロレスラー軍団、超巨大ピザ決戦
「デカ盛りハンターに勝ったら10万円」のチャレンジに、上原わかな率いるプロレスラー軍団が参戦！
迎え撃つハンターは、SNS総フォロワー数62万人超え、1日5食の爆食娘・りっかちゃん。
制限時間45分、ハンター1人に対して3人で挑むハンデマッチだ。プロレスラー軍団が勝利すれば、賞金10万円を獲得できる。
MCのカミナリ（竹内まなぶ、石田たくみ）と、番組の大ファンだという春日俊彰（オードリー）が見守った。
舞台は東京・目黒の人気店「ピッツェリア ダ グランツァ」。
用意されたのは、お店自慢の窯焼きピザを特別にデカ盛り化した、直径1mの「エクストラモンスターピッツァ」。
通常サイズの15倍、総重量5kg！ マルゲリータや生ハム、ルッコラなど、6種類の人気トッピングがたっぷり盛り付けられている。
りっかちゃんは、チーズが固まる前にマルゲリータから食べ進める作戦。巨大なピッツァを豪快に頬張り、開始わずか3分で500gを平らげる圧巻のペースを見せつける。
過去2回、ハンターに敗れリベンジに燃える上原は、最強の助っ人・山下実優、風城ハルと分担しながら、猛スピードで食べ進めていく。
開始10分時点で、りっかちゃんは900g、プロレスラー軍団は1kgを完食。100gリードする展開となった。
マルゲリータを制覇した上原が手に取ったのは、2023年にイタリア・ローマで行われた世界最高峰の大会で優勝したピッツァ「カンピオーネ」。
本ズワイガニを贅沢に使った一枚で、店主おすすめの味変は醤油。一口食べた上原は「めっちゃ合います！」と目を見開く。
20分経過時点では、りっかちゃんが1.8kg、プロレスラー軍団が2kgを完食。
春日は「やっぱりチャレンジャーが勝つところが見たい」とプロレスラー軍団に肩入れするが、りっかちゃんは「片手間に大食いやってる人に負けたくない」と一歩も譲らない！
後半戦に突入すると、両チームとも巨大ベーコン3本が乗った超重量級カルボナーラピッツァに手を伸ばす。
アゴの疲労が見え始めたプロレスラー軍団に、デカ盛りマニアの春日が「ここからは水分。冷たい飲み物だと胃の動きも鈍くなるから、温かい飲み物がいい」とアドバイス。
その言葉に従いホットコーヒーを投入したプロレスラー軍団は、再びペースを上げていく。
対するりっかちゃんは、ホイップとハチミツを追加注文。総重量は増えるが、スイーツ感覚で食べ進める“別腹作戦”で一気に攻略していく。
残り10分、両者の残りは600g。りっかちゃんが猛烈な追い上げを見せるなか、プロレスラー軍団も限界突破。
最後は上原が仲間の残り分まで引き受け、気迫で口へ押し込む。
そして先に完食したのは、プロレスラー軍団！
賞金10万円を獲得し、悲願のリベンジを果たした。
5月22日（金）に放送した「オードリー春日が熱狂！？直径1mピザ爆食リベンジマッチ！」をプレイバック！
【動画】＜総重量5kg＞“1日5食”の爆食娘VS女子プロレスラー軍団、超巨大ピザ決戦
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迎え撃つハンターは、SNS総フォロワー数62万人超え、1日5食の爆食娘・りっかちゃん。
制限時間45分、ハンター1人に対して3人で挑むハンデマッチだ。プロレスラー軍団が勝利すれば、賞金10万円を獲得できる。
MCのカミナリ（竹内まなぶ、石田たくみ）と、番組の大ファンだという春日俊彰（オードリー）が見守った。
舞台は東京・目黒の人気店「ピッツェリア ダ グランツァ」。
用意されたのは、お店自慢の窯焼きピザを特別にデカ盛り化した、直径1mの「エクストラモンスターピッツァ」。
通常サイズの15倍、総重量5kg！ マルゲリータや生ハム、ルッコラなど、6種類の人気トッピングがたっぷり盛り付けられている。
りっかちゃんは、チーズが固まる前にマルゲリータから食べ進める作戦。巨大なピッツァを豪快に頬張り、開始わずか3分で500gを平らげる圧巻のペースを見せつける。
過去2回、ハンターに敗れリベンジに燃える上原は、最強の助っ人・山下実優、風城ハルと分担しながら、猛スピードで食べ進めていく。
開始10分時点で、りっかちゃんは900g、プロレスラー軍団は1kgを完食。100gリードする展開となった。
マルゲリータを制覇した上原が手に取ったのは、2023年にイタリア・ローマで行われた世界最高峰の大会で優勝したピッツァ「カンピオーネ」。
本ズワイガニを贅沢に使った一枚で、店主おすすめの味変は醤油。一口食べた上原は「めっちゃ合います！」と目を見開く。
20分経過時点では、りっかちゃんが1.8kg、プロレスラー軍団が2kgを完食。
春日は「やっぱりチャレンジャーが勝つところが見たい」とプロレスラー軍団に肩入れするが、りっかちゃんは「片手間に大食いやってる人に負けたくない」と一歩も譲らない！
後半戦に突入すると、両チームとも巨大ベーコン3本が乗った超重量級カルボナーラピッツァに手を伸ばす。
アゴの疲労が見え始めたプロレスラー軍団に、デカ盛りマニアの春日が「ここからは水分。冷たい飲み物だと胃の動きも鈍くなるから、温かい飲み物がいい」とアドバイス。
その言葉に従いホットコーヒーを投入したプロレスラー軍団は、再びペースを上げていく。
対するりっかちゃんは、ホイップとハチミツを追加注文。総重量は増えるが、スイーツ感覚で食べ進める“別腹作戦”で一気に攻略していく。
残り10分、両者の残りは600g。りっかちゃんが猛烈な追い上げを見せるなか、プロレスラー軍団も限界突破。
最後は上原が仲間の残り分まで引き受け、気迫で口へ押し込む。
そして先に完食したのは、プロレスラー軍団！
賞金10万円を獲得し、悲願のリベンジを果たした。