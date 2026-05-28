指原莉乃「カード爆発するくらいお金使って」きっかけは＝LOVE 満島真之介が「素敵」と感激【CELEB SECRET】
【モデルプレス＝2026/05/28】タレントの指原莉乃が、このほど都内で行われたABEMA新作のオリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』（6月20日よる9時スタート）のMC囲み取材に、満島真之介、松井ケムリ（令和ロマン）、河野純喜（JO1）とともに出席。とっておきの秘密を明かした。
【写真】ABEMA新番組でソロMCに初挑戦する人気アイドル
本番組が4人の女性たちの“秘密”を紐解くことにちなみ、MC陣のとっておきの秘密を聞くと、指原は「私がまず飛び込みます」と先陣を切り、「今月カード爆発するくらいお金使って」と告白。何に使ったか追及されても「シークレットでお願いします！本当に爆発寸前（笑）」と濁したが、満島から「なぜ今このタイミングなの？」と上手く深堀りされると「＝LOVEっていうプロデュースしているアイドルが国立（競技場）でコンサートをする。それが完売したんですよ」と嬉しそうにきっかけを明かした。「その記念に（コンサートに）出ないのに、ものを買ったんです（笑）。それが高くて破裂寸前」と説明した。このエピソードに満島は「素敵じゃないですか」と感激。ケムリもこれに乗っかり「本当に言えないんですけど、人生で1番一気にお金使いました」と秘密を言うと、満島は「何が起きてんの（笑）！？」、河野は「景気良いな〜」と2人のエピソードに驚きの声を挙げていた。
人生で出会った人の中で正真正銘のセレブだと思う人については「私の師匠である秋元康さん」と名前を挙げ、「本当にいろいろな経験をさせてもらっているんですけど、そのしてもらったことと同じことを自分がしたいと思って、秋元さんに連れて行ってもらったお店に、＝LOVEのメンバーを連れてったんですよ」と告白。会計をするときに「払いたくないなって思う額でした（笑）」と驚いたといい、「でもそこで、もちろん今までは（これほどまでにお金がかかることを）知らなかったので、こういう風に（秋元が）いろいろな経験を、しかも私だけじゃなくてほかのメンバーもさせてもらっていたんだなと。15年越しかな、それくらい越しに知りました」と秋元の偉大さを再認識。「秋元さんはこっそり会計されるんですけど、私は堂々と（＝LOVEの）目の前で！」と補足し、笑いを誘っていた。
本番組は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と闇”に迫るABEMAオリジナルの新作ドキュメンタリーシリーズ。貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。一見、完璧に見える人生を送り、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える、人には言えない”秘密”とは？スタジオMCは指原、満島、松井、ソロとしてはMC初挑戦の河野が務める。（modelpress編集部）
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◆指原莉乃、＝LOVEとの食事会で会計に驚き
本番組が4人の女性たちの“秘密”を紐解くことにちなみ、MC陣のとっておきの秘密を聞くと、指原は「私がまず飛び込みます」と先陣を切り、「今月カード爆発するくらいお金使って」と告白。何に使ったか追及されても「シークレットでお願いします！本当に爆発寸前（笑）」と濁したが、満島から「なぜ今このタイミングなの？」と上手く深堀りされると「＝LOVEっていうプロデュースしているアイドルが国立（競技場）でコンサートをする。それが完売したんですよ」と嬉しそうにきっかけを明かした。「その記念に（コンサートに）出ないのに、ものを買ったんです（笑）。それが高くて破裂寸前」と説明した。このエピソードに満島は「素敵じゃないですか」と感激。ケムリもこれに乗っかり「本当に言えないんですけど、人生で1番一気にお金使いました」と秘密を言うと、満島は「何が起きてんの（笑）！？」、河野は「景気良いな〜」と2人のエピソードに驚きの声を挙げていた。
◆指原莉乃がセレブだと思う人は秋元康
人生で出会った人の中で正真正銘のセレブだと思う人については「私の師匠である秋元康さん」と名前を挙げ、「本当にいろいろな経験をさせてもらっているんですけど、そのしてもらったことと同じことを自分がしたいと思って、秋元さんに連れて行ってもらったお店に、＝LOVEのメンバーを連れてったんですよ」と告白。会計をするときに「払いたくないなって思う額でした（笑）」と驚いたといい、「でもそこで、もちろん今までは（これほどまでにお金がかかることを）知らなかったので、こういう風に（秋元が）いろいろな経験を、しかも私だけじゃなくてほかのメンバーもさせてもらっていたんだなと。15年越しかな、それくらい越しに知りました」と秋元の偉大さを再認識。「秋元さんはこっそり会計されるんですけど、私は堂々と（＝LOVEの）目の前で！」と補足し、笑いを誘っていた。
◆ABEMA新ドキュメンタリー番組「CELEB SECRET」
本番組は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と闇”に迫るABEMAオリジナルの新作ドキュメンタリーシリーズ。貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。一見、完璧に見える人生を送り、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える、人には言えない”秘密”とは？スタジオMCは指原、満島、松井、ソロとしてはMC初挑戦の河野が務める。（modelpress編集部）
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