「運が抜群にいい人」が真っ先にやめていること・ベスト1
「運が抜群にいい人」は何を考えているのか。
人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？
その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）
「運がいい人」の共通点
「なんであの人、いつも運がいいんだろう」
そんな人が、まわりにいないだろうか。
なぜかいい話が舞い込む。
なぜか助けてもらえる。
なぜか、大事な場面で流れに乗れる。
もちろん、運だけですべてが決まるわけではない。
だが、「運がいい人」には共通点がある。
それは、自分を必要以上に追い込まないことだ。
多くの人は、「早くやらなきゃ」「もっと頑張らなきゃ」「今すぐ結果を出さなきゃ」
と、自分にプレッシャーをかけ続けている。
だが、常に余裕がない状態では、視野が狭くなる。
チャンスが来ていても気づけない。
人の好意にも反応できない。
疲れすぎて、判断まで雑になる。
一方で、運がいい人ほど、「これは本当に今やるべきか？」を冷静に考えている。
すべてを緊急扱いしない。
全部を完璧に抱え込まない。
必要以上に、自分を急かさない。
なぜなら、“余白”がある人ほど、運をつかみやすいことを知っているからだ。
「後回しにできるか？」考えるクセをつけよう
では、運をつかみやすくするにはどうしたらいいのだろうか。
まずは、「これは後回しにできるか？」と考えるクセをつけよう。
「これは後回しにできるか？」と考えるクセをつける
以下の質問について考えてみよう。
1．普段、不要なプレッシャーを感じていないか？
2．そうしたプレッシャーを手放すにはどうすればいいか？
3．他人から「もっと早く行動しろ」とプレッシャーをかけられていないか？
私たちのほとんどの行動は、やるべきタイミングを自分で選ぶことができる。今やっても、少し後でやることにしてもいいし、ものによってはさらに先延ばしにしてもかまわない。
それなのにほとんどの人が、すべてのタスクを、できるだけ早く行うべき「緊急」のものであるかのように扱っている。このような生活はストレスがたまりやすい。人間は、つねに同じ速さでは動き続けられない。それに、すべてが緊急であるということは、何も緊急ではないのと同じである。したがって、1日を通してさまざまなタスクに取り組むときは、次のように自問してみよう。
「このタスクを今すぐ完了しないとどうなるだろうか？ 大きな影響があるだろうか？ それとも、これは緊急だと自分で思い込んでいるだけだろうか？」
この違いを認識すれば、本当にすぐに対応すべきものと、後回しにできるものとを区別できるようになる。
運がいい人ほど、「全部を今すぐやらなきゃ」とは考えていない。
なぜなら、自分を追い込みすぎると、
視野が狭くなり、チャンスにも気づけなくなるからだ。
だからこそ、まずは「これは本当に今やる必要があるのか？」と立ち止まって考えてみよう。
不要なプレッシャーを手放し、心に余白をつくれる人ほど、
結果的にいい流れを引き寄せやすくなるのだ。
（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）