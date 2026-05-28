『102回目のプロポーズ』“太陽”せいやvs“音”伊藤健太郎、直接対決→まさかの展開 ネット称賛「泣ける」「拍手喝采」
唐田えりかが主演を務め、せいや（霜降り明星）、伊藤健太郎が共演するドラマ『102回目のプロポーズ』（フジテレビ系／毎週水曜23時）の第8話が27日に放送され、ついに太陽（せいや）が音（伊藤）と対面。意外な展開を迎えると、ネット上には「やばいこの回泣ける」「アツい男たち」「拍手喝采」といった声が相次いだ。
【写真】武田鉄矢演じる達郎『102回目のプロポーズ』第8話より
太陽のお陰で光（唐田）は笑顔を取り戻すが、音信不通の状態が続く婚約者・音との関係はどうなったのか、周囲の人々は気になっていた。
そんな中、晴（林カラス）と咲良（平祐奈）からけしかけられた太陽は、音のスタジオを訪問。太陽は音と対面すると「あなたの勝手な都合で距離を置いて、光さんの大切な時間を奪わないでください！」と真剣に訴える。
すると音は、脇腹を押さえてその場にうずくまる。太陽は、音から持病があることを打ち明けられるものの「光には内緒なんで」と口止めされる。
後日、再び対面することとなった太陽と音。そこで太陽は、音が余命3ヶ月のすい臓ガンであることを知る。音から涙ながらに「僕は…光から離れます」「光の…隣にいてあげてください」と言われた太陽は、真剣な表情で「ダメです」とポツリ。そして「音さんは、最後のその時まで、光さんといるべきです」と告げる。
太陽は、婚約までした音と光を気遣って目を潤ませながら「最後のギリギリまで、2人で笑い合って素敵な時間を過ごさないとダメです」と語りかけると「僕は、光さんから身を引きます」と涙をこぼすのだった。
光の笑顔のために、音への協力を誓った太陽。泣き続ける音に、太陽が晴れやかな表情で「2人で光さんの笑顔のために、やれることやりましょう！」と持ちかけると、ネット上には「太陽いいぞー!!よく言った!!」「めっちゃ良いやつー!!」「太陽の優しさには涙でる…」「やばいこの回泣ける」「アツい男たち」「画面越しに拍手喝采」などの反響が集まった。
【写真】武田鉄矢演じる達郎『102回目のプロポーズ』第8話より
太陽のお陰で光（唐田）は笑顔を取り戻すが、音信不通の状態が続く婚約者・音との関係はどうなったのか、周囲の人々は気になっていた。
すると音は、脇腹を押さえてその場にうずくまる。太陽は、音から持病があることを打ち明けられるものの「光には内緒なんで」と口止めされる。
後日、再び対面することとなった太陽と音。そこで太陽は、音が余命3ヶ月のすい臓ガンであることを知る。音から涙ながらに「僕は…光から離れます」「光の…隣にいてあげてください」と言われた太陽は、真剣な表情で「ダメです」とポツリ。そして「音さんは、最後のその時まで、光さんといるべきです」と告げる。
太陽は、婚約までした音と光を気遣って目を潤ませながら「最後のギリギリまで、2人で笑い合って素敵な時間を過ごさないとダメです」と語りかけると「僕は、光さんから身を引きます」と涙をこぼすのだった。
光の笑顔のために、音への協力を誓った太陽。泣き続ける音に、太陽が晴れやかな表情で「2人で光さんの笑顔のために、やれることやりましょう！」と持ちかけると、ネット上には「太陽いいぞー!!よく言った!!」「めっちゃ良いやつー!!」「太陽の優しさには涙でる…」「やばいこの回泣ける」「アツい男たち」「画面越しに拍手喝采」などの反響が集まった。