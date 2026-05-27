雷ガード・マグネット搭載！ACアダプタが干渉しにくい10個口電源タップ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、10個口でもACアダプタ同士が干渉しにくいゆとり設計を採用し、雷ガードやマグネット固定機能を備えた省スペース電源タップ「700-TAP086-15W」を発売した。
■10個口でもスッキリ使える省スペース設計
約30cmのコンパクトボディに10個口を搭載し、パソコンやモニター、スマートフォン充電器など複数機器をまとめて接続できる。差込口にはゆとりを持たせた設計を採用しているため、大型ACアダプタ同士が干渉しにくく、限られたスペースでもスッキリ配線可能だ。デスク周りやテレビ周辺など、配線が増えがちな場所でも快適に使用できる。
■雷ガード搭載で大切な機器をしっかり保護
突然の雷サージによる電気的ダメージから接続機器を守る雷ガード機能を搭載。パソコンや周辺機器、ゲーム機など、大切な電子機器を安心して接続できる。さらに、PSE適合品として安全基準を満たしており、二重被ふくコードや絶縁キャップ付きスイングプラグを採用することで、安全性にも細やかに配慮している。
■マグネット固定で設置場所を選ばない
背面には強力マグネットを搭載しており、スチールデスクやラックにしっかり固定できる。床置きせずに設置できるため、足元の邪魔になりにくく、掃除もしやすくなる。デスクの側面やテレビラック裏など、使いやすい位置へ自由に設置できるため、配線整理や作業効率アップにも貢献する。
■ワンタッチでまとめて電源ON/OFF
一括集中スイッチを搭載しているため、接続した機器の電源をまとめてON/OFF可能だ。使わない機器の待機電力を抑えられるので、省エネ対策にも役立つ。パソコン作業後や就寝前など、毎日の電源管理をより手軽かつスマートに行える便利な機能だ。
■シンプルデザインでさまざまな空間になじむ
無駄を省いたシャープなデザインを採用し、オフィスや家庭のインテリアにも自然に溶け込む。ホコリ防止シャッター付き差込口により、未使用時の安全性にも配慮。機能性だけでなく見た目のスマートさにもこだわり、日常使いしやすい電源タップに仕上げた。
■雷ガードやマグネット固定機能を備えた省スペース電源タップ「700-TAP086-15W」
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■雷ガード搭載で大切な機器をしっかり保護
突然の雷サージによる電気的ダメージから接続機器を守る雷ガード機能を搭載。パソコンや周辺機器、ゲーム機など、大切な電子機器を安心して接続できる。さらに、PSE適合品として安全基準を満たしており、二重被ふくコードや絶縁キャップ付きスイングプラグを採用することで、安全性にも細やかに配慮している。
■マグネット固定で設置場所を選ばない
背面には強力マグネットを搭載しており、スチールデスクやラックにしっかり固定できる。床置きせずに設置できるため、足元の邪魔になりにくく、掃除もしやすくなる。デスクの側面やテレビラック裏など、使いやすい位置へ自由に設置できるため、配線整理や作業効率アップにも貢献する。
■ワンタッチでまとめて電源ON/OFF
一括集中スイッチを搭載しているため、接続した機器の電源をまとめてON/OFF可能だ。使わない機器の待機電力を抑えられるので、省エネ対策にも役立つ。パソコン作業後や就寝前など、毎日の電源管理をより手軽かつスマートに行える便利な機能だ。
■シンプルデザインでさまざまな空間になじむ
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