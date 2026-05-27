日経225先物：27日22時＝390円高、6万5410円
27日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比390円高の6万5410円と急伸。日経平均株価の現物終値6万4999.41円に対しては410.59円高。出来高は4859枚となっている。
TOPIX先物期近は3920.5ポイントと前日比5ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.49ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65410 +390 4859
日経225mini 65415 +390 74835
TOPIX先物 3920.5 +5 8202
JPX日経400先物 35640 +85 127
グロース指数先物 821 +3 277
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3920.5ポイントと前日比5ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.49ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65410 +390 4859
日経225mini 65415 +390 74835
TOPIX先物 3920.5 +5 8202
JPX日経400先物 35640 +85 127
グロース指数先物 821 +3 277
東証REIT指数先物 売買不成立
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