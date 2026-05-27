【女性が選んだ】「横顔が美しいと思う30代男性俳優」ランキング！ 2位「佐藤健」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年4月30日、全国10〜60代の女性275人を対象に、30代男性俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「横顔が美しいと思う30代男性俳優」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、佐藤健さんです。1989年生まれ、Co-LaVo所属の俳優である佐藤さんは、原宿でのスカウトをきっかけに芸能界入りを果たしました。スクリーン越しに映る洗練された美しい横顔は、ファンから高い支持を集めています。ドラマ『恋はつづくよどこまでも』（TBS系）などに出演し、幅広い世代から圧倒的な人気を誇ります。
▼回答者コメント
「横顔も正面もこの方は美しい顔をしているから」（50代女性／長野県）
「パーツ、パーツがしっかりとしていて、美しいなと思うからです」（30代女性／神奈川県）
「鼻がスッとしていて、輪郭も綺麗な流れで、眉毛とのバランスがいいから」（40代女性／山口県）
見事1位に輝いたのは、吉沢亮さんでした。映画『キングダム』での1人2役が高く評価され、日本アカデミー賞最優秀助演男優賞を受賞。映画『国宝』など数々の大作でも主演を務めています。感情を込めた演技の中で見せる洗練された美しい横顔は、作品にさらなる深みと上品な色気を与えています。
▼回答者コメント
「鼻筋の通った立体的な横顔が特徴で、光の当たり方でさらに美しさが際立つため」（20代女性／長崎県）
「完成度がほぼ造形美レベルで、鼻筋・輪郭・首のラインまで全部整っていて、どの角度でも崩れないからです」（60代女性／愛知県）
「鼻が高くまっすぐで、まつげが長いのできれいだと思いました」（40代女性／石川県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：佐藤健／57票
2位にランクインしたのは、佐藤健さんです。1989年生まれ、Co-LaVo所属の俳優である佐藤さんは、原宿でのスカウトをきっかけに芸能界入りを果たしました。スクリーン越しに映る洗練された美しい横顔は、ファンから高い支持を集めています。ドラマ『恋はつづくよどこまでも』（TBS系）などに出演し、幅広い世代から圧倒的な人気を誇ります。
「横顔も正面もこの方は美しい顔をしているから」（50代女性／長野県）
「パーツ、パーツがしっかりとしていて、美しいなと思うからです」（30代女性／神奈川県）
「鼻がスッとしていて、輪郭も綺麗な流れで、眉毛とのバランスがいいから」（40代女性／山口県）
1位：吉沢亮／64票
見事1位に輝いたのは、吉沢亮さんでした。映画『キングダム』での1人2役が高く評価され、日本アカデミー賞最優秀助演男優賞を受賞。映画『国宝』など数々の大作でも主演を務めています。感情を込めた演技の中で見せる洗練された美しい横顔は、作品にさらなる深みと上品な色気を与えています。
▼回答者コメント
「鼻筋の通った立体的な横顔が特徴で、光の当たり方でさらに美しさが際立つため」（20代女性／長崎県）
「完成度がほぼ造形美レベルで、鼻筋・輪郭・首のラインまで全部整っていて、どの角度でも崩れないからです」（60代女性／愛知県）
「鼻が高くまっすぐで、まつげが長いのできれいだと思いました」（40代女性／石川県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)