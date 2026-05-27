犬が『あなた嫌いです』と言っているサイン５選

「なんだか愛犬がよそよそしい…」そう感じることはありませんか。大好きな愛犬に嫌われているかも、と少しでも頭をよぎると、飼い主としてすごく不安に思いますよね。

ここでは、犬が「あなた嫌いです」と言っているサインを紹介します。普段、愛犬から以下のような態度を取られていないか振り返ってみましょう。

1.逃げたり隠れたり避けるような行動をとる

犬は嫌いな人を前にすると、距離を取ろうと逃げたり、後ずさりするような反応を見せます。場所によっては、相手から逃げるためにカーテンの後ろや信頼できる人の後ろに隠れる行動をとる犬も珍しくありません。

相手を避ける行動をとることで、どうにか接触を避けようとしているのです。相手に強い苦手意識を持っているときに見せる行動なので、無理に近づかず、まずは「怖いことをする相手じゃない」と安心感を持ってもらうことを優先しましょう。

2.近づくと表情が強張り体が硬直する

犬は嫌いな人に近づかれると、緊張したような様子を見せることがあります。表情が強張り、体が固まったように動かなくなり、相手を警戒するようにジッと観察するのです。

あまりにも近くまで来られると、目を合わせることを嫌がったり、耳を伏せたり、しっぽを間に丸め込むといったサインを見せることも。

3.目を合わせようとすると逸らす

犬は「この人、嫌いだな」と思っている相手とは、基本的に目を合わせません。遠くにいるときは、相手の行動を注視するために視線を向けますが、近づかれると「あなたのことは嫌いです」と言わんばかりな様子で、顔を背けてしまいます。

これは、犬の「怖いので近寄らないで」という心理や「あなたに敵意はありません」という意思表示が含まれています。いつも近寄ると目を逸らされてしまう人は、苦手意識を持たれているかもしれません。

4.ストレスサインを見せる

犬は嫌いな相手に近づかれたり声をかけられたり、触れられたりすると、ストレスを感じたときに見せる特定のサインを見せることもあります。

あくびをする 顔を掻く 自分の鼻をぺろぺろと舐める 突然ハァハァと呼吸が荒くなる 床の匂いを嗅ぎ出す 体を大きく左右に震わせる

上記はすべて、ストレスを感じたときに見せるサインです。もしも近づいたり触れたりしたときに紹介した行動を取られたら、犬が嫌がっているサインだと察して離れましょう。

5.攻撃的な行動をとる

犬が「あなた嫌いです」と言っている最もわかりやすい行動と言えば、威嚇行為です。吠えたり唸ったり、歯をむき出したりといった攻撃的な行動をとることで「あなた嫌い！」「こっちに来ないで」と意思表示しています。

これほどまでに攻撃的な行動を日常的に取られている場合は、普段の接し方や過去のなんらかの行動が愛犬の気に障った可能性が考えられます。

次章で紹介する犬に嫌われる原因や嫌われる人がやりがちな行動をチェックして、自分に当てはまっていないか振り返ってみましょう。

犬に嫌われる原因は？

「犬に嫌われたかも」と言う人の多くは、なぜ嫌われたのか原因がわからないと頭を傾げていることが多いです。犬に嫌われてしまう理由は、“犬の視点”で考えると見えてきます。

犬の嫌いなニオイを纏っている 頻繁に犬を驚かすような行動をとる スキンシップの取り方を間違えている いつも高圧的な態度で接する 感情的で一貫性のない態度

上記の特徴を持つ人は、犬に苦手意識を持たれる可能性が高いです。例えば、本人が無自覚でも、ドアを大きな音を立てて閉めたり、近くで大きな声を出して騒いだりする人は、聴覚の良い犬にとって「うるさくて怖い人」という印象を受けてしまいます。

他にも、香水やタバコなど、自然界にないニオイを体に纏っていると、犬は「このニオイが嫌いだから、この人に近づくのも嫌」と不快感を覚えたり、ルールに一貫性がないと「この人は信用できない」と嫌われる原因になりがちです。

犬に嫌われる人がやりがちな行動

犬に嫌われる主な原因を理解したところで、具体的に、日常のどんな行動で犬に嫌われてしまうのか見てみましょう。

強引にスキンシップを求める 寝ている時や休んでいる時にしつこく触れる 真正面から真顔でジッと目を覗き込む 犬の近くで大きな声を出す 日常生活の振る舞いが乱雑（生活音がうるさい、ドアの閉め方が乱暴など） 感情的に怒る ルールに一貫性がなく、気分で態度がコロコロ変わる 愛犬のアピールやストレスサインに気づかない

上記のような行動は、犬に嫌われるきっかけになります。毎日のように行っていると、苦手意識を持たれて関係修復に時間がかかる恐れがあるので、自分の行動を振り返り、早めに改善しましょう。

犬に好かれるためのコツ

「愛犬に嫌われちゃったかも…」「もしかして苦手意識を持たれている？」と不安に思ったら、すぐに関係を修復したいと考えますよね。

犬に好かれるためには、一朝一夕では変わりません。毎日の積み重ねによって、「この人といると楽しい」「この人といると安心できる」と思ってもらう必要があるからです。

犬に好かれるためには、以下のコツを意識して日常に取り入れましょう。

犬のボディランゲージを理解する 常にゆったりした動きや穏やかな態度を心がける 犬の前では大きな声や音を出さないように配慮する ふれあうときはしゃがみ込んで怖がらせないように配慮する 突然触れず、一声かけて反応が返ってきてから触れる 寝ているときや休んでいるときはそっとしておく 遊びやトレーニングの中で褒める機会を積極的に取り入れる 一度決めたルールは一貫して、感情でコロコロ変えない

まずは上記の行動を意識して、愛犬に「この人は安心だ」「一緒にいると落ち着く」と認識を持ってもらいましょう。

安心感を与えることができれば、その後はアイコンタクトを取り、近寄ってきたときにスキンシップを取ったり、優しく声をかけたり笑顔を向けたりと、日常の中で一方的でないコミュニケーションを心がけてください。

まとめ

犬が「あなた嫌いです」と言っているときは、相手から逃げたり怯えたり、時には攻撃的な行動をとることもあります。多くの場合、犬の気持ちを考えず、一方的な気持ちを押し付けたり、日常的に犬が不快に思う振る舞いをしていることが原因です。 まずは愛犬が安心感を持ってくれるような接し方や態度を心がけましょう。