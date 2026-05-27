TOY’S FACTORY/VIA所属シンガーの春茶が6月3日、メジャー1stシングル「私の恋 is over」をリリースすることが発表となった。

「私の恋 is over」の作詞 作曲 編曲を務めたのは、King & Princeのアルバム『Re:ERA』収録曲「harajuku」や、ILLITの「Sunday Morning」などの作詞 作曲 編曲も手がけるMega Shinnosukeだ。どこか懐かしさを感じさせるノスタルジックなサウンドに春茶の天性の歌声が重なり合い、切なさとポップネスが同居するなど、春茶の新たなフェーズを感じさせるナンバーに仕上がった。

同シングルのリリースを記念したフリーライブ＜-HARUTYA Major 1st Single Release Free Live-「glow」＞が、6月28日に東京・表参道WALL&WALLで開催されることも決定。参加方法は、本楽曲をLINE MUSICで再生したユーザー限定による抽選応募となる。

さらにはこの発表にあわせて、新たなアーティストビジュアルと公式ファンクラブ“tea bottle”の設立もアナウンスされた。ファンクラブは新曲配信開始と同時にオープン予定だ。

以下に、「私の恋 is over」に関する春茶とMega Shinnosukeのコメントをお届けしたい。

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「新曲リリースします！

全人類に聴いてほしい（特に女の子）（いつも言ってる）ちょっぴりダークなラブ？ソングです

2種類の真逆のような気持ちを自分の中で混在させながら歌いました。

それでもやっぱり結局女の子はいつだって、みんな強くてかわいくて最強なんです

作詞・作曲・編曲はMega Shinnosukeさんで、打ち合わせ・レコーディングの際も色々とお話ししつつ曲の方向性を擦り合わせながら録りました。

是非たくさん聴いてたくさん歌ってください！」

──春茶

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「今回、楽曲を書かせていただきました、Mega Shinnosukeです。

メンヘラを纏ったような愛らしい少女の姿を80’sを彷彿とさせるダンサブルな楽曲に降ろしました。

彼女のキャッチーな歌声を多くの方に届けられると嬉しいです」

──Mega Shinnosuke

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■フリーライブ＜-HARUTYA Major 1st Single Release Free Live-「glow」＞

6月28日(日) 東京・表参道WALL&WALL

open17:30 / start18:00

応募受付 : 6月3日(水)より開始