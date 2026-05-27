ホロライブ・水宮枢、人生最初の“推し”を告白「いつかコラボしたい」「100以上はグッズ持ってる」
「ホロライブ」所属Vtuber・水宮枢さんが、27日までに自身のチャンネルで人生で最初に“推し”となった存在について語った。
【動画】水宮枢さんの人生最初の“推し”はあの人気キャラ（2：58：13ごろ）
「【Forza Horizon 6】みんなで深夜ドライブ」での雑談タイムで、枢さんは人生で最初にできた推しがサンリオのキャラクター“タキシードサム”であることを明かした。彼女は“タキシードサム”のことが小学生のころから好きだそうで「グッズもいっぱい買って応援したいって初めて人生でなったのがサムくん」「100以上はグッズ持ってる」「いつかコラボしたい」と熱く愛を語っている。
そして、枢さんにとって“タキシードサム”はお守りのような存在でもあるそうで「ホロライブのオーディションに持って行った」「初配信のときも持ってた」とも話していた。
この告白にファンからは「サムくんはもっと評価されていい」「らでんちゃんとポム君はコラボしたからすうちゃんとサム君も全然あり得るよね」「ホロは色んな所でサンリオと繋がりあるからワンチャンありそうではある」などの声が上がっている。
引用：YouTubeチャンネル「Su Ch. 水宮枢 - FLOW GLOW」
【動画】水宮枢さんの人生最初の“推し”はあの人気キャラ（2：58：13ごろ）
「【Forza Horizon 6】みんなで深夜ドライブ」での雑談タイムで、枢さんは人生で最初にできた推しがサンリオのキャラクター“タキシードサム”であることを明かした。彼女は“タキシードサム”のことが小学生のころから好きだそうで「グッズもいっぱい買って応援したいって初めて人生でなったのがサムくん」「100以上はグッズ持ってる」「いつかコラボしたい」と熱く愛を語っている。
この告白にファンからは「サムくんはもっと評価されていい」「らでんちゃんとポム君はコラボしたからすうちゃんとサム君も全然あり得るよね」「ホロは色んな所でサンリオと繋がりあるからワンチャンありそうではある」などの声が上がっている。
引用：YouTubeチャンネル「Su Ch. 水宮枢 - FLOW GLOW」