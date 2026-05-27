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資産3000万円で人生はどう変わるのか？毎月30万円使える老後を徹底シミュレーションします！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔氏が、YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」にて「資産3000万円で人生はどう変わるのか？毎月30万円使える老後を徹底シミュレーションします！」と題した動画を公開した。動画では、資産3000万円を運用しながら取り崩した場合のシミュレーションを通じ、その驚異的な威力と資産形成の考え方を解説している。



鳥海氏はまず、「3000万円あれば人生は変わる」と明言し、その理由を実際のデータを用いて説明する。仮に3000万円をS&P500で運用しながら毎月15万円を取り崩した場合のシミュレーションを提示。例えば、2016年1月から10年間運用した場合、トータルで1800万円を受け取っているにも関わらず、元本は増え続け「なんと9000万円になっている」と驚きの結果を明かした。毎月30万円を取り崩したケースでも、10年後には4200万円が残るという。



続いて、どうやって3000万円を作るかという疑問に対し、積立投資と一括投資を組み合わせた現実的なアプローチを提案する。同じく2016年からの10年間を例にとると、毎月10万円の積立で3000万円に到達すると解説。もし月10万円が厳しい場合でも、最初に数百万円を一括投資し、残りを毎月の積立で補うことで、月の負担を数万円に抑えつつ目標に到達できることを独自のシミュレーターを用いて視覚的に示した。



一方で、投資に踏み切れない人々の心理についても言及する。人間には「悪いことは次必ず起こるけれど、良いことはもう起こらない」と思い込んでしまう「ネガティビティバイアス」があると指摘。ITバブル崩壊やリーマンショックなどの暴落を恐れ、過去の悪い出来事ばかりに目を向けていては資産は増やせないと警鐘を鳴らす。



最後に鳥海氏は、「資産は未来を信じる人だけに付いてくる」と締めくくった。暴落のリスクを恐れるのではなく、長期的な視点で未来を信じて投資を継続することこそが、資産3000万円という目標を達成し、人生を変えるための最大の鍵となるようだ。