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「さすがの生命力」川に捨てられボロボロの錦鯉…広いお風呂での新たな生活と回復劇に感動

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeクリエイターの真釣ちゃんねるが、「川で保護した魚を浴槽に入れてみました。」と題した動画を公開しました。動画では、川に捨てられていた痛々しい状態の錦鯉を保護し、自宅の広い浴槽を新たな治療スペースとして活用する様子が収められています。



先日の動画で、川に捨てられていた大きな錦鯉を捕獲した真釣ちゃんねる。クーラーボックスからガラス水槽へ移して横から観察すると、背びれの骨がむき出しになるほどの痛々しい傷跡が見られました。それでも「さすがの生命力」と語るように、力強く動く姿を見せています。これまで狭いタライで塩水浴や薬浴を行っていましたが、少しでも広い環境で治療するため、自宅の浴槽を使うことを決意しました。



観賞魚用の浄水器を通した水を浴槽にため、水温や水質を合わせる水合わせを慎重に実施します。「栓が抜けたら終わり」と万が一に備えて石で栓を押さえ、プラダンでフタをするなど、安全対策も徹底。そしていよいよ、錦鯉が水槽ごと浴槽へと沈められ、広いお風呂に解き放たれました。



翌日、様子を見に行き人工飼料を与えてみると、底に沈んだエサをしっかりと口にする姿を確認。この様子に「食欲あって安心」とホッとした表情を見せていました。今後も薬浴を続けて体力回復を目指し、先住の錦鯉たちと一緒に泳げる日を目標にするとのことで、これからの回復劇に期待が高まる内容となっています。