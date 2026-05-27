「ミルクとモナキの間」お笑い芸人、“ビジュ爆”な姿が話題に！「42歳コレまじ？」「顔整いおじさん」
「ミルクとモナキの間」お笑い芸人、“ビジュ爆”な姿が話題に！「42歳コレまじ？」「顔整いおじさん」
『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2025』（フジテレビ系）で優勝したことで知られるお笑いコンビ・ツートライブの周平魂さんは5月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。相方のたかのりさんのソロショットを公開しました。
【写真】ツートライブ・たかのりの“ビジュ爆”な姿
「20代の国民的アイドルよりイケメンなんじゃね」周平魂さんは「いや〜今日もビジュ爆してるな〜 #相方」とつづり、1枚の写真を投稿。スマートフォンを眺めるたかのりさんのソロショットを載せています。とても42歳には見えないイケメンです。また、よしもと漫才劇場の公式Xアカウントも同日、たかのりさんの写真を4枚投稿。「すみません…乗っからしてください！！ 漫烈ののりのんこと、たかちゃんこと、ツートライブたかのりさんはギャップがえぐいんです」と紹介しています。
たかのりさんについて、X上では「何このビジュやばかっこよすぎる」「吉本所属42歳コレまじ？？？」「20代の国民的アイドルよりイケメンなんじゃね」「顔整いおじさん」「ミルクとモナキの間」などの声が。その一方で「この顔で声が大阪すぎるの本当にメロくない」「声とリアクションが吉本興業すぎる」といった声も寄せられました。
たかのりさんもコメント自身の“ビジュ爆”が話題となっていることについて、たかのりさんもコメント。同日、自身のXにて「よく分からない状況ですが、一つだけ言えることはこの歳でビジュ良いだの言うてもろてTHE SECOND夢あり過ぎるやろ。嬉しいな」と投稿しました。今後の活躍が楽しみですね。(文:堀井 ユウ)
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