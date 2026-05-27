お笑いコンビ・ツートライブのたかのりさんのイケメンっぷりが話題に。X上では「42歳コレまじ？？？」「何このビジュやばかっこよすぎる」といった声が寄せられています。（サムネイル画像出典：周平魂さん公式Xより）

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『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2025』（フジテレビ系）で優勝したことで知られるお笑いコンビ・ツートライブの周平魂さんは5月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。相方のたかのりさんのソロショットを公開しました。

【写真】ツートライブ・たかのりの“ビジュ爆”な姿

「20代の国民的アイドルよりイケメンなんじゃね」

周平魂さんは「いや〜今日もビジュ爆してるな〜　#相方」とつづり、1枚の写真を投稿。スマートフォンを眺めるたかのりさんのソロショットを載せています。とても42歳には見えないイケメンです。また、よしもと漫才劇場の公式Xアカウントも同日、たかのりさんの写真を4枚投稿。「すみません…乗っからしてください！！　漫烈ののりのんこと、たかちゃんこと、ツートライブたかのりさんはギャップがえぐいんです」と紹介しています。

たかのりさんについて、X上では「何このビジュやばかっこよすぎる」「吉本所属42歳コレまじ？？？」「20代の国民的アイドルよりイケメンなんじゃね」「顔整いおじさん」「ミルクとモナキの間」などの声が。その一方で「この顔で声が大阪すぎるの本当にメロくない」「声とリアクションが吉本興業すぎる」といった声も寄せられました。

たかのりさんもコメント

自身の“ビジュ爆”が話題となっていることについて、たかのりさんもコメント。同日、自身のXにて「よく分からない状況ですが、一つだけ言えることはこの歳でビジュ良いだの言うてもろてTHE SECOND夢あり過ぎるやろ。嬉しいな」と投稿しました。今後の活躍が楽しみですね。(文:堀井 ユウ)