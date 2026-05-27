アンガールズ山根、11歳迎えた娘とのディズニー2ショット公開「娘さん脚が長くてびっくり」「親子でスタイル良すぎ」の声
【モデルプレス＝2026/05/27】お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕が5月27日、自身のInstagramを更新。娘との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】49歳ナベプロ所属芸人「娘さん脚が長くてびっくり」11歳誕生日迎えた娘とのディズニー2ショット
5月27日が50歳の誕生日である山根は「娘と自分の5月誕生日まとめてディズニーシーに行きました！」とつづり、同じく5月生まれである娘と東京ディズニーシーを訪れたことを報告。「奥さんがとても良い写真撮ってくれてた ありがとう」と感謝を記し、娘との2ショットを披露した。親子でデニムを穿きこなし、並んで立つ微笑ましいバックショットとなっている。最後に「11歳と50歳！娘も大きくなったもんだ おめでとう」と、成長を実感するコメントも添えている。
この投稿には「素敵な親子ショット」「娘さん脚が長くてびっくり」「親子でスタイル良すぎ」「優しい写真」「家族でディズニー羨ましい」「ほっこりした」といった反響が寄せられている。
山根は、2013年11月に一般女性と結婚。2015年5月に第1子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】49歳ナベプロ所属芸人「娘さん脚が長くてびっくり」11歳誕生日迎えた娘とのディズニー2ショット
◆アンガールズ山根、娘とディズニーシー満喫
5月27日が50歳の誕生日である山根は「娘と自分の5月誕生日まとめてディズニーシーに行きました！」とつづり、同じく5月生まれである娘と東京ディズニーシーを訪れたことを報告。「奥さんがとても良い写真撮ってくれてた ありがとう」と感謝を記し、娘との2ショットを披露した。親子でデニムを穿きこなし、並んで立つ微笑ましいバックショットとなっている。最後に「11歳と50歳！娘も大きくなったもんだ おめでとう」と、成長を実感するコメントも添えている。
◆アンガールズ山根の投稿に反響
この投稿には「素敵な親子ショット」「娘さん脚が長くてびっくり」「親子でスタイル良すぎ」「優しい写真」「家族でディズニー羨ましい」「ほっこりした」といった反響が寄せられている。
山根は、2013年11月に一般女性と結婚。2015年5月に第1子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
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