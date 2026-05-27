約60種、7月17日開幕！ リーベルホテル大阪 HOT ＆ COOL SUMMER GASTRONOMY〜夏のディナー＆スイーツビュッフェ〜

記事ポイント リーベルホテル大阪の3F「Dining BRICKSIDE」で、2026年7月17日から9月17日まで夏限定ビュッフェを開催スパイスやハーブを効かせた“HOT”メニューと、清涼感のある“COOL”メニューを約60種類展開キッズメニュー、体験型スイーツ、お盆期間限定のグレードアップメニュー、テラス席も用意 リーベルホテル大阪の3F「Dining BRICKSIDE」で、2026年7月17日から9月17日まで夏限定ビュッフェを開催スパイスやハーブを効かせた“HOT”メニューと、清涼感のある“COOL”メニューを約60種類展開キッズメニュー、体験型スイーツ、お盆期間限定のグレードアップメニュー、テラス席も用意

リーベルホテル大阪の3F「Dining BRICKSIDE」に、夏の暑さを食で楽しむディナー企画が登場します。

2026年7月17日から9月17日まで開催される『HOT & COOL SUMMER GASTRONOMY〜夏のディナー&スイーツビュッフェ〜』は、刺激のある料理と涼やかな味わいを約60種類そろえる夏限定ビュッフェです。

リーベルホテル大阪「HOT & COOL SUMMER GASTRONOMY〜夏のディナー&スイーツビュッフェ〜」





販売商品：HOT & COOL SUMMER GASTRONOMY〜夏のディナー&スイーツビュッフェ〜販売場所：リーベルホテル大阪 3F「Dining BRICKSIDE」提供期間：2026年7月17日(金)〜9月17日(木)営業時間：17：00〜21：30、最終入店21：00制限時間：120分制通常価格：大人(中学生以上)7,000円、小学生3,500円、未就学児(4〜6歳)2,000円お盆期間価格：大人(中学生以上)8,500円、小学生4,300円、未就学児(4〜6歳)2,000円飲み放題(アルコールドリンク)：2,500円アクセス：JR「桜島駅」より徒歩約1分

リーベルホテル大阪の3F「Dining BRICKSIDE」で開催される本企画は、スパイスやハーブの刺激を生かした“HOT”メニューと、ひんやりとした口当たりの“COOL”メニューを一度に味わえるディナー&スイーツビュッフェです。

会場には料理、スイーツ、キッズメニュー、体験型コーナーが並び、夏休みの家族での夕食や大阪ベイエリアでの夜のおでかけに合わせやすい内容です。

食べ放題とソフトドリンク飲み放題がセットになった120分制で、通常期間とお盆期間で価格とメニュー内容が切り替わります。

刺激の料理





“HOT”メニューには、「海老のチリソース和え 海老風味のマヨネーズ添え」「白身魚のスチーム スパイシー風味」「豚バラ肉のスパイス煮込み」などが並びます。

甘辛いソース、海老風味のマヨネーズ、スパイスの香りが重なり、暑い季節の夕食に合う力強い味わいを構成しています。





ライブキッチンでは、肉料理を一皿に盛り合わせた「夏のスパイシーグリルミートコレクション」がシェフの仕上げで提供されます。

焼き上げた肉のボリューム感と香ばしいスパイスの風味が、ディナータイムのメイン料理として存在感を出します。





「ガーリックシュリンプ」は、にんにくの香りをまとった海老を出来立てで味わえるライブキッチンメニューです。

海老の食感とガーリックの香ばしさが組み合わさり、食事の序盤から終盤まで取り入れやすい一皿です。





「アレンジ ビビンバ」は、夏のビュッフェに韓国料理の要素を加えるメニューです。

具材を組み合わせるスタイルにより、家族や友人との食事でそれぞれの好みに合わせた一皿を作れます。

涼感の料理





“COOL”メニューには、「豚しゃぶのエスニック冷製サラダ」「よだれ鶏の大葉風味」「トマトのガスパチョ」などが登場します。

冷製の口当たり、香味野菜、トマトの酸味が重なり、暑さを感じる時期のディナーに軽やかな流れを作ります。

魚料理では、「鰆のロースト シトラスヴィネグレットソース」や「鱧の炙り」が用意されます。

シトラスの酸味、梅肉、酢味噌が味のアクセントになり、肉料理やスパイス料理の合間にも食べやすい構成です。

夏のスイーツ





スイーツにも“HOT”と“COOL”のテーマが取り入れられ、「ブラックペッパーとチーズのタルト」「チョコレートブラウニー 山椒の香り」「フィナンシェ 生姜の香り」が展開されます。

甘さの中にブラックペッパー、山椒、生姜の香りが広がり、食後のデザートにスパイスの余韻を加えます。





“COOL”スイーツには、「マンゴーのショートケーキ」「バタフライピーとレアチーズムース」「パイナップルとミントのジュレ」が並びます。

ライブスイーツの「けずりマンゴー」は、マンゴーの果実感とひんやりなめらかな口当たりを楽しめる、食後向けの一品です。

キッズと体験型コーナー





キッズメニューには、「そうめん」「ポテトサラダ」「スクランブルエッグとハンバーグ」「エビフライ」が用意されます。

子どもが食べやすい料理に加え、フレーバーを選ぶ「ふわふわカラフルわた菓子」と、好きな味で作る「ひんやりレインボーかき氷」が登場します。

体験型のスイーツアレンジコーナーは、食事からデザートまでを家族それぞれのペースで楽しめる夏祭りのような時間を作ります。

お盆限定メニュー





8月8日から8月15日までのお盆期間には、「国産牛のローストビーフ」や「ボイルずわい蟹」などのグレードアップメニューが登場します。

家族で集まる時期のディナーに合わせ、通常期間よりも贅沢な食材を取り入れた料理が加わります。





お盆期間のスイーツには、「マンゴータルト」「花餅(すいか)」「シークワーサーとレモンのムース」が用意されます。

マンゴー、すいか、柑橘の酸味を使ったラインアップが、夏らしい彩りと涼感をデザートテーブルに加えます。

テラス席





テラス席では、水辺の開放感と大阪ベイエリアの夜景を背景に食事の時間を過ごせます。

プレミアシートは1席3,000円で、1日ペア3組限定の販売です。





レギュラーシートはハイビュー、パラソル、ソファーの3タイプが用意され、1人500円で利用できます。

3歳以下は無料で、スタンダード席は追加料金なしで利用できます。





パラソル席は、屋外での食事にリゾート感を添えるレギュラーシートです。

夕方から夜にかけての時間帯に、夏の空気を感じながらビュッフェを味わえます。





ソファー席は、ゆったりとした姿勢で食事を楽しめるレギュラーシートです。

記念日や家族の外食など、落ち着いて過ごしたい夜の食事シーンに合います。

約60種類の料理とスイーツは、スパイスの香り、冷製料理の口当たり、マンゴーや柑橘の酸味を一度に組み合わせています。

2026年7月17日から9月17日までの開催期間に加え、8月8日から8月15日までのお盆期間には国産牛やボイルずわい蟹も加わり、夏休みの外食に選びやすい内容です。

リーベルホテル大阪「HOT & COOL SUMMER GASTRONOMY〜夏のディナー&スイーツビュッフェ〜」の紹介でした。

よくある質問

Q. 開催場所はどこですか？

A. 開催場所は、リーベルホテル大阪の3F「Dining BRICKSIDE」です。

Q. 通常期間の料金はいくらですか？

A. 通常期間は大人(中学生以上)7,000円、小学生3,500円、未就学児(4〜6歳)2,000円です。

Q. お盆期間はいつですか？

A. お盆期間は2026年8月8日から8月15日までです。

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