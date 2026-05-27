SEVENTEENジュン「ハウルの動く城」ハウルコスプレにファン歓喜「リアル王子様」「2次元から飛び出してきたみたい」
【モデルプレス＝2026/05/27】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のJUN（ジュン）が5月26日、自身のInstagramを更新。コスプレを披露し話題となっている。
【写真】人気K-POPアイドル「再現度高すぎ」ハウルコスプレ披露
SEVENTEENは同日デビュー11周年を迎えたことを記念し、兵役中のJEONGHAN（ジョンハン）・WONWOO（ウォヌ）・HOSHI（ホシ）・WOOZI（ウジ）をのぞく9人が各々コスプレをして生配信を行っており、ジュンは映画「ハウルの動く城」のハウルのコスプレのオフショットを投稿。肩までの金髪ロングヘアにブルーのカラコンをつけ、白シャツと黒いパンツの上にピンク地にブルーのダイヤ柄のコートを羽織った姿となっている。
この投稿に、ファンからは「リアル王子様」「再現度高すぎ」「最強ビジュ」「2次元から飛び出してきたみたい」「かっこよすぎてため息出る」「ずっと見ていたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆SEVENTEENジュン「ハウルの動く城」コスプレ披露
SEVENTEENは同日デビュー11周年を迎えたことを記念し、兵役中のJEONGHAN（ジョンハン）・WONWOO（ウォヌ）・HOSHI（ホシ）・WOOZI（ウジ）をのぞく9人が各々コスプレをして生配信を行っており、ジュンは映画「ハウルの動く城」のハウルのコスプレのオフショットを投稿。肩までの金髪ロングヘアにブルーのカラコンをつけ、白シャツと黒いパンツの上にピンク地にブルーのダイヤ柄のコートを羽織った姿となっている。
◆SEVENTEENジュンの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「リアル王子様」「再現度高すぎ」「最強ビジュ」「2次元から飛び出してきたみたい」「かっこよすぎてため息出る」「ずっと見ていたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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