「チームで断トツに最高の選手」「200％当然だよ」今季フランスで躍動した25歳日本代表がクラブ年間MVPを受賞！ ファンも納得「彼なしでは残留できなかった」
リーグ・アンに所属する日本代表DF瀬古歩夢が、ファン・サポーターが選ぶクラブの年間最優秀選手に選出された。
昨年の夏にスイス1部のグラスホッパーからル・アーブルに移籍した25歳は、加入当初からレギュラーに定着。今季はシーズン途中に肋骨を骨折する怪我がありながらも、リーグ戦30試合に出場した。
またセンターバックだけでなく、ボランチでもプレーするなどユーティリティ性を発揮するなどチームの欠かせない存在となっていた。
そんな瀬古に対してSNS上では、「本当に相応しい。最も安定した選手だった」「彼はとても重要だった」「すげえな」「間違いなく今季最高の選手」「ステップアップ期待してる」「彼なしでは残留できなかった」「チームで断トツに最高の選手」「200％当然だよ」といった声があがっている。
北中米ワールドカップを戦う日本代表にも選出されている瀬古。どんなパフォーマンスを見せてくれるか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える“モデル＆タレント妻たち”を一挙紹介！
昨年の夏にスイス1部のグラスホッパーからル・アーブルに移籍した25歳は、加入当初からレギュラーに定着。今季はシーズン途中に肋骨を骨折する怪我がありながらも、リーグ戦30試合に出場した。
またセンターバックだけでなく、ボランチでもプレーするなどユーティリティ性を発揮するなどチームの欠かせない存在となっていた。
そんな瀬古に対してSNS上では、「本当に相応しい。最も安定した選手だった」「彼はとても重要だった」「すげえな」「間違いなく今季最高の選手」「ステップアップ期待してる」「彼なしでは残留できなかった」「チームで断トツに最高の選手」「200％当然だよ」といった声があがっている。
北中米ワールドカップを戦う日本代表にも選出されている瀬古。どんなパフォーマンスを見せてくれるか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える“モデル＆タレント妻たち”を一挙紹介！