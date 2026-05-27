『名探偵コナンランド』が、全国各地の三井ショッピングパーク・三井アウトレットパークで開催決定！

遊びやスタンプラリー、フォトスポット、オリジナルグッズなど見どころ満載です☆

TVアニメ30周年記念『名探偵コナンランド2026』

開催スケジュール：

2026年6月12日(金)〜6月21日(日) 三井ショッピングパーク ららぽーと横浜2026年6月26日(金)〜7月5日(日) 三井ショッピングパーク ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真2026年7月10日(金)〜7月20日(月・祝) 三井ショッピングパーク ららぽーと柏の葉2026年7月24日(金)〜8月2日(日) ラブラ万代・ラブラ２2026年8月7日(金)〜8月16日(日) 三井アウトレットパーク 北陸小矢部2026年8月21日(金)〜8月30日(日) 三井ショッピングパーク ららぽーと新三郷2026年9月4日(金)〜9月13日(日) 三井ショッピングパーク ららぽーと沼津2026年9月18日(金)〜9月27日(日) 三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルス2026年10月2日(金)〜10月12日(月・祝) 三井アウトレットパーク 札幌北広島2026年10月17日(土)〜10月25日(日) 三井ショッピングパーク ららぽーとEXPOCITY2026年10月30日(金)〜11月8日(日) 三井ショッピングパーク ららぽーと愛知東郷2026年11月13日(金)〜11月23日(月・祝) 三井ショッピングパーク ららぽーと福岡2026年11月27日(金)〜12月6日(日) 三井アウトレットパーク 滋賀竜王2026年12月11日(金)〜12月20日(日) 三井ショッピングパーク ララガーデン長町2026年12月25日(金)〜2027年1月11日(月・祝) ダイバーシティ東京 プラザ

※施設の営業時間に準じます

※各会場、最終日のみ18:00閉店です

TVアニメ30周年記念『名探偵コナンランド2026』が全国15か所で開催決定！

新規描き下ろしに、「世良真純」「萩原千速」「松田陣平」「萩原研二」「ジン」「ベルモット」が登場します。

そんな『名探偵コナンランド2026』の見どころをまとめて紹介していきます☆

名探偵コナンランド オリジナルガチャ

料金：1回500円（税込）

2026年は、『名探偵コナンランド』のオリジナルミニキャラを使用したピンバッジが登場！

「名探偵コナンランド ピンバッジ」は、なんと全36種です。

どのキャラクターが出てくるかは、お楽しみです☆

※ガチャを回すには、500円硬貨が必要です（100円硬貨は対応していません）

※缶バッジは数の限りがあります。無くなり次第終了となります

※混雑時は、一人3回までとなります

名探偵コナンランド ロッカーくじ

料金：1回1,100円（税込）

オリジナルロッカーくじは、ロッカーを開ける「鍵」を、1,100円で購入します。

ランダムで渡される鍵のキャラクターに対応するロッカーを開けて、景品をゲット！

気になる景品は、「名探偵コナンランド 立体コマスタンド（全33種）」

各キャラクターの様々なシーンが楽しめるグッズです。

名探偵コナンランド ビンゴチャレンジ

料金：1回1,100円（税込）

ハンドルを回してコナンランドロゴを揃えて遊べる「ビンゴチャレンジ」

犯人が出たらハズレになってしまいます。

揃ったビンゴの列に応じて、オリジナル缶バッジ（ランダム全16種）がもらえます。

0列で1個、1列で2個、2列以上で3個プレゼントとなっています☆

UFOキャッチャー

料金：1プレイ200円（税込）／3プレイ500円（税込）

UFOキャッチャーでグッズをゲット！

期間、会場によって景品が異なるので、どんなグッズが手に入るのかはお楽しみです。

※景品は予告なく変更になる可能性があります

※UFO キャッチャー、UFO CATCHER は株式会社セガの登録商標または商標です

スタンプラリー

会場内のブースを回って、スタンプを集めるスタンプラリーを実施。

全てのスタンプを揃えてゴールすると、「名探偵コナンランド オリジナルポストカード（ランダム36種）」がもらえます。

また、各ブースには「名探偵コナン検定」の問題も用意されています。

※ラリーシートの配布場所と景品引き換え場所は、会場ごとに異なります。詳しくはイベント公式HPを確認ください

Wチャンス1「ボール落としゲーム」

高校生以下の方は、ポストカードが追加でもらえる「ボール落としゲーム」に挑戦可能。

ボール落としゲームは、2つのボールを使って、1つでも多くの当たり穴にボールを入れるゲームです。

当たり穴に入ったボールの数に応じて、1個で1枚、2個で2枚のポストカードが追加でプレゼントされます☆

※同じ穴に複数のボールが入っても１つとして数えます

※当たりが0個の場合は、ポストカードの追加プレゼントはありません

※スタンプラリーでゴールした方が対象です

Wチャンス２「コナンゼミオリジナル ぷっくりシール」プレゼント

小学生以下のお子さんを対象にしたプレゼント企画。

「名探偵コナンゼミオリジナル メンバーカード」の提示で、「コナンゼミオリジナル ぷっくりシール」ももらえます☆

※小学生以下のお子さんが対象です

※お子さん一人につき1枚までです

※シールは1種類のみです

※シールがなくなり次第終了となります

※特典の内容は予告なく変更となる場合があります

フォトスポット

全会場に、名探偵コナンランド オリジナルフォトスポットが登場！

また、TVアニメ「名探偵コナン」30周年を記念して、特別なカラーオブジェも登場します。

青山剛昌先生描き下ろし 公式アプリ周年記念イラスト複製色紙展示

名探偵コナン公式アプリ10周年を記念して、『青山剛昌先生描き下ろし 公式アプリ周年記念イラスト複製色紙』を特別展示！

思わず見入ってしまうこと間違いなしです。

イベントオリジナルグッズ

ぬいぐるみマスコットvol.2

2026年も『名探偵コナンランド』オリジナルグッズの新グッズを発売！

TDメモリアル缶バッジ vol.6（ランダム全20種）

『名探偵コナンランド』描き下ろしイラストを使用したグッズに加えて、TVアニメ「名探偵コナン」の場面写グッズにも注目です。

くるくるアクスタ（全36種）

また、2026年6月29日午前10時より 三井ショッピングパーク 公式通販サイト「&mall」にて 一部グッズの販売も実施されます。

トレーディングミニアクリルブロック（ランダム全16種）

※ららぽーと横浜会場は、6月12日（金）10:00〜15:00まで、6月13日（土）10:00〜15:00までは、物販会場の入場を制限します

※2026年5月27日（水）19:00〜6月11日（木）23:59までパスマーケットにて先行販売

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02j0r3uj3d551.html

※発売から3日間は、下記の通り販売されます

・単品商品：1会計につき3個まで

・BOX商品：1会計につき3個まで

・ランダム商品：1会計につき10個まで

※ららぽーと横浜会場では、発売から2日間は1会計あたりの総購入点数を30点までに制限します

※商品画像はイメージです

お買物抽選

『名探偵コナンランド』の物販会場で、5,500円以上（税込み）ごと購入すると、お買物抽選に参加できます！

非売品のBEIKA WATSONs CLUBグッズほか、様々な景品が当たります。

※無くなり次第終了です

※内容は予告なく、変更・中止になる可能性があります

TVアニメ「名探偵コナン」30周年記念 名探偵コナンカードオリジナル事件カードプレゼント

TVアニメ『名探偵コナン』の30周年を記念し、名探偵コナンカードオリジナル事件カードをプレゼント。

物販会場で、税込み2,200円以上購入された方が対象となります。

※1会計で、最大1枚のみ配布となります

※無くなり次第終了です

※全商品が購入対象です

※内容は予告なく、変更・中止になる可能性があります

「名探偵コナン公式アプリ」オリジナルホログラムステッカーvol.4（全8種）プレゼント

物販会場で「名探偵コナン公式アプリ」グッズを1点以上購入された方を対象にしたプレゼントも。

1会計につき1枚、オリジナルホログラムステッカーがランダムでもらえます。

※無くなり次第終了です

※内容は予告なく、変更・中止になる可能性があります

キャラクター撮影会

名探偵コナンランドに「江戸川コナン」たちが遊びにくる、キャラクター撮影会を開催。

大好きなキャラクターと一緒に撮影が楽しめます☆

※実施スケジュール・参加方法は、各施設の開催概要ページを確認してください

名探偵コナンカードゲーム対戦会

プロモーションパックvol.12

自分のデッキを持って、コナンランドスタッフや参加者様同士で対戦する「名探偵コナンカードゲーム対戦会」を実施！

名探偵コナンカードゲームをやったことがない方は、名探偵コナンカード神経衰弱対戦に挑戦できます。

参加者にはプロモーションパックをプレゼント☆

※実施スケジュール・参加方法は、各施設の開催概要ページを確認してください

名探偵コナン公式アプリ、名探偵コナン検定、名探偵コナンパズル 盤上の連鎖〜クロスチェイン〜の利用者限定の特別企画

配布条件を１つクリアするごとに１枚ずつ、オリジナルポストカード（全5種）をランダムでプレゼント！

配布条件は以下の通りです。

条件1「名探偵コナン公式アプリ」：アプリインストール後、名探偵コナンランド特設ページまたは10周年記念キャンペーンページからアクセスできるオリジナルポストカードプレゼントページの提示で1枚配布。

条件2「名探偵コナン検定」：1級認定カード or 名探偵コナン検定での1級合格認定書画面の提示で2枚配布。キャラコース（江戸川コナンコース・怪盗キッドコース）の合格認定書画面の提示で1枚配布。（1級、キャラコース両方提示の場合は2枚配布）

条件3「名探偵コナンパズル」：期間限定依頼を達成して獲得したアイテムの提示で1枚配布

※1つの条件をクリアした際にもらえるポストカードは1日1枚（名探偵コナン検定の1級認定カードご提示の場合は1日2枚）までです

※全ての条件をクリアした場合、1日にもらえるポストカードは4枚（キャラコースを提示の場合は3枚）までです

※ポストカードは無くなり次第終了となります

※内容は予告なく変更・中止となる可能性があります

名探偵コナン公式アプリ

「名探偵コナン」公式スマホアプリが配信中。

「オリジナル壁紙＆録り下ろしボイス」「推しキャラ設定機能」「青山剛昌先生ギャラリー」「デジタル缶バッジコレクション」等、限定コンテンツが満載です。

名探偵コナン検定

名探偵コナン検定は、コナン知識量を測るための検定です。

名探偵コナンのコミックスにまつわる問題を階級別・コース別に出題し、正答率に応じて「青山先生描き下ろし線画イラスト入りの“合格認定書”」が発行されます。

また、第7回名探偵コナン検定では、キャラコース第2弾として怪盗キッドコースも新設！

さらにパワーアップした名探偵コナン検定が楽しめます。

名探偵コナンパズル 盤上の連鎖〜クロスチェイン

スマートフォン向け3マッチパズルゲームです。

同じ色のピースを揃える簡単操作で、サッカーボールやスケボーなどのピースを使ってクリアを目指します。

コナパズだけのオリジナル衣装のキャラクターも続々登場！

お楽しみが盛りだくさんの『名探偵コナン』ファン必見のイベント！

『名探偵コナンランド』は、2026年6月12日（金）〜2027年1月11日（月・祝）まで、全国15か所の三井ショッピングパーク・三井アウトレットパークにて開催です。

©青山剛昌／小学館 ©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

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