タレントで女優の野呂佳代（42）が27日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。母の実家の家業について語った。

野呂は東京都出身で、弟との2人きょうだいだったと紹介された。司会の黒柳徹子は「お母さまは喫茶店も？」と明かすと、「お母さんのお母さんとお父さんが喫茶店をやっていて。私のおじいちゃんとおばあちゃん、凄い素敵なレンガ造りの喫茶店だったんです。素敵でしたあのお店は」と振り返った。

黒柳が「小学生の頃は行ったり来たりしていたの？」と続けると、「そうです」と野呂。「土日になるとお母さんも手伝っていたので、一緒に行って。おじいちゃんとおばあちゃんのうちに泊まって、親がまた次の日に手伝いに来て一緒に帰るっていう土日をよく過ごしていましたね」と懐かしんだ。

「おじいちゃんとおばあちゃんがとにかく好きだったので」と言い、当時店の前で店番をしながら弟と遊んでいると「寺門ジモンさんをよく見かけていたんです」と回顧した。

黒柳は「凄い」と驚き、野呂は「今太田プロで同じ事務所なんですれけど、ちょっと感慨深いなと」と声を弾ませた。