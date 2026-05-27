Amazonでは毎日タイムセールを開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されています。

バッファローは、デジタルフォト・アルバム「おもいでばこ PD-2000-LV（2TB）」を10％オフの56,680円（税込）で販売しています。

バッファロー おもいでばこ 無線 スマホ 4K 動画 Wi-Fi 6 対応 高信頼 Video HDD 採用 3年保証 大容量 プレミアム モデル 2TB PD-2000-LV バッファロー \56,680 （2026/05/26 13:27時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

高信頼HDDと3年保証で大切なデータを守る！ スマホの容量不足の解消にも

↑バッファローの「おもいでばこ PD-2000-LV」。

おもいでばこ PD-2000-LV（2TB）は、スマホやデジカメに眠っている写真や4K動画を手軽に取り込み、テレビの大画面で楽しめる大容量2TBのデジタルフォト・アルバム。

監視カメラなどの動画記録用途向けに開発された高信頼・高耐久の「Video HDD」を採用したプレミアムモデルであり、家族の大切な思い出をより安心して保存できるとうたいます。撮りっぱなしになってスマホのストレージを圧迫している写真や動画を本機に移すことで、空き容量を手軽に増やせるのも魅力です。

取り込んだ写真や動画は、撮影日をもとに自動でカレンダー上に整理されるため、特別な操作や面倒なフォルダ分けは一切不要。見たい思い出をすぐに振り返ることができます。

専用アプリを使えばスマホやパソコンからワイヤレスで写真の転送が可能。高速通信規格のWi-Fi 6に対応しており、大容量のデータやスマホの4K動画もスムーズに取り込んで再生できるとのことです。

3年間の長期保証つきで、面倒な写真整理の手間を省きたい方の強い味方になってくれる一台です。お買い得なタイムセールを実施しているこのタイミングに、ぜひチェックしてみてください！

デジタルフォトアルバムを買うなら今がオトク！

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